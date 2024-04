Pregliasco: “Nei condizionatori virus e batteri”/ “Occhio a legionella, funghi e muffe”

Il professor Fabrizio Pregliasco è stato intervistato stamane da Uno Mattina, in collegamento, per parlare dei possibili problemi causati dalla mancata pulizia e igiene dei condizionatori. All’interno degli stessi si annidano infatti numerosi nemici della saluta. “Ci sono virus – le parole del virologo dell’università statale di Milano in diretta tv su Rai Uno – il più famoso è la legionella, patologie che può portare un raffreddore ma anche polmonite nei più fragili, ci sono anche muffi, funghi e possono provocare attacchi d’asmi e problemi ai polmoni, ma anche altri batteri come staffilococchi… ci sono batteri che dobbiamo gestire con una manutenzione che spesso si dimentica, quindi è fondamentale questa azione in questo periodo per far si che non ci sia questa nebulizzazione di queste particelle che hanno effetti sulla salute davvero pesanti, quindi attenzione in questa fase”.

Fabrizio Pregliasco si è poi soffermato sul problema zanzare, dicendo: “In Brasile e Argentina ci sono milioni di casi, questa patologia può arrivare da noi, l’anno scorso abbiamo avuto 300 casi ma anche 80 casi autoctoni. Noi abbiamo la zanzara tigre che ha determinato appunto un po’ di casi su persone che non hanno lasciato l’Italia e questo è un grosso rischio e tutte quelle situazioni come l’acqua di condensa diventa una specie di autogrill delle zanzare e rappresenta un rischio di aumento di contagi che ci aspettiamo. Serve quindi una disinfestazione ma anche l’attenzione al nostro sottovaso, l’acqua stagnante”, ha concluso.











