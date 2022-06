Premier League, ufficiale calendario/ Via il 5 agosto, ultima giornata il 28 maggio

La Premier League ha ufficializzato il calendario della stagione 2022/23. Il campionato inglese, in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW, ripartirà venerdì 5 agosto con l’anticipo tra Crystal Palace e Arsenal. Il giorno successivo, per la prima giornata scendono in campo Liverpool, Tottenham e Chelsea, poi in campo le due di Manchester. La prima pausa arriverà il 12 novembre per i Mondiali, che terranno fermo il campionato per un mese. Si riparte poi il 26 dicembre con il Boxing Day, tipico nel campionato inglese.

Dopo aver vinto il campionato, il Manchester City proverà a confermarsi, ma non è affatto così scontato nonostante l’arrivo di Haaland. Il Liverpool, che nell’ultima stagione ha dato filo da torcere alla squadra di Guardiola, proverà a riprendersi il titolo. Occhio poi al Tottenham di Conte che ha fatto molto bene nel finale di campionato e che potrà contare su Perisic. Le outsider, ma neanche troppo, sono Chelsea, Manchester United e Arsenal. Proprio dai Gunners riparte il campionato. Premier League in esclusiva Sky

Il calendario di Premier League vedrà il via il 5 agosto 2022 con un anticipo. La prima giornata si completerà poi nel weekend del 6 e 7 agosto: nessun big match in programma. La pausa per i Mondiali inizierà il 12 novembre. L’ultimo turno di campionato inglese, prima dello stop, si disputerà nel weekend del 12-13 novembre. Ripartenza poi fissala per il tradizionale Boxing Day, solamente otto giorni dopo la finale del Mondiale, programmata per il 18 dicembre 2022. L’ultimo turno si disputerà invece il 28 maggio 2023.

La Premier League 2022/2023 sarà trasmetterà in esclusiva su Sky Sport anche in streaming su NOW. La Pay tv trasmetterà fino a sette match in esclusiva per ogni turno, compresi i Friday Night e i Monday Night. Non mancheranno poi rubriche e interviste esclusive Sky alle leggende del calcio inglese, la prima ad Alan Shearer.

