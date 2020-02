Prescrizione, caos Governo/ Renzi “Li fermeremo”, Bonafede: “C’è chi minaccia, io…”

Clima di altissima tensione al Governo sul dossier prescrizione: dopo l’affondo del Movimento 5 Stelle contro Matteo Renzi, è arrivata la replica del leader di Italia Viva che ha riacceso il dibattito. L’ex premier si è scagliato contro la riforma firmata Alfonso Bonafede ed ai microfoni di Repubblica ha spiegato: «Li fermeremo in un modo o nell’altro anche senza sfiducia. E Conte cambi passo». Renzi ha poi motivato la sua posizione: «Difendo lo Stato di diritto, non voglio cambiare schieramento. È il Pd che ha cambiato idea sulla legge del suo vicesegretario Orlando». Non è tardata ad arrivare la replica del ministro della Giustizia, intervenuto ai microfoni dei cronisti a margine dell’apertura dell’anno giudiziario al Consiglio di Stato: «C’è chi minaccia e urla, io lavoro: siamo in maggioranza, ma a volte vedo toni di chi sembra all’opposizione. Sembra che i testi glieli scrivano Salvini o Berlusconi».

PRESCRIZIONE, SCONTRO TRA RENZI E L’ASSE M5S-PD

La riforma della prescrizione è una mina per il Conte-bis ed i toni restano accesi. Il vicesegretario Pd Andrea Orlando ha commentato così le parole di Renzi: «Noi non vogliamo rimettere in gioco Salvini o che si ricostruiscano alleanze trasversali: possiamo arrivare a una modifica della norma senza dare vantaggi alla Destra e la patente di garantismo a chi non la merita», le parole dell’ex guardasigilli ai microfoni di Radio Capital. Il M5s ha scelto i social per prendere posizione: «Renzi minaccia di far cadere il Governo sulla prescrizione. Un atteggiamento arrogante e irrilevante. La politica deve dare stabilità e risolvere i problemi. Lui, invece, sembra volerli creare, continuando ad urlare e scatenare polemiche solo per qualche voto in più». Italia Viva però non si scompone, Roberto Giachetti ha evidenziato che «c’è un totale appiattimento del Pd sulle posizioni e sui ricatti del M5s».

© RIPRODUZIONE RISERVATA