Prescrizione, diretta voto contro legge Bonafede/ Renzi con Forza Italia vs Governo

«Sulla prescrizione ci sono divergenze nella maggioranza e su quelle ci stiamo confrontando. Il cantiere è aperto, il confronto è serrato e leale»: così ha aperto il suo discorso sulla relazione annuale sull’amministrazione della giustizia il Ministro Alfonso Bonafede, nella bufera di Governo per la sua stessa legge che dal 1 gennaio 2020 di fatto abolisce la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Ancora questa mattina tanto Matteo Renzi quanto Maria Elena Boschi hanno annunciato come voteranno con l’opposizione il ddl Costa, che già negli scorsi giorni era stato “bocciato” in Commissione Giustizia dal Governo segnalando la spaccatura di Italia Viva dalla restante parte della maggioranza. Oggi è previsto però la discussione con tanto di voto segreto sul ddl Costa che mira ad abolire la legge Bonafede e riportare così l’ordinamento giuridico a prima della riforma anti-prescrizione: tutta Italia Viva voterà con Forza Italia, ma anche qualche membro del Pd inizia a sfilarsi alla indicazione di Governo sulla bocciatura del ddl di Enrico Costa.

PRESCRIZIONE E GIUSTIZIA, IL GOVERNO RISCHIA DI SPACCARSI

«Sono del Pd ma voterò a favore della proposta Costa», è l’intenzione di voto letta in diretta dall’Aula della Camera della deputata Pd Vincenza Bruno Bossio. Come lei, sperano i renziani, potrebbero esserci altri che non intendono far proseguire una legge incardinata da M5s (con il voto, seppur “controvoglia”, della Lega durante il Conte-1) e che ai tempi il Pd aveva contestato duramente. Oggi ha così “gioco facile” la capogruppo Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi a spiegare «non faremo un passo indietro, voteremo con Forza Italia. Spiace che qualcuno abbia cambiato idea rispetto ad un anno fa»; in mattinata lo stesso Renzi nell’intervista a Stampa e Sole 24 ore aveva dichiarato «Anziché l’obbrobrio voluto da Bonafede e Salvini vogliamo il ritorno alla proposta Orlando, come propone l’ex ministro Costa. Spero che la voti anche il Pd». Dopo il “lodo-Conte” presentato nei giorni scorsi e già giudicato “incostituzionale” dall’ex Premier Pd, Renzi ancora ripropone il “lodo-Annibali” sulla riforma della giustizia che chiede quantomeno in alternativa alla bocciatura della riforma Bonafede, un rinvio di un anno «Invece del lodo Conte o lodo Bonafede c’è il lodo Annibali, è nel Milleproroghe che tra dieci giorni si vota». Il caos è servito, specie perché i renziani potrebbero votare contro anche alla relazione annuale che il Guardasigilli (travolto nei giorni scorsi dalla polemica sugli “innocenti in carcere”, ndr) presenta alla Camera e al Senato: si rischia una doppia spaccatura in un sol giorno, con il voto al Ddl Costa e la bocciatura di Bonafede. La diretta è già cominciata, con il Governo che rischia nuovi problemi dopo il tracollo verticale del M5s nelle recentissime Elezioni Regionali 2020.





