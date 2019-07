Presentazione calendario Serie C 2020/ Diretta streaming video e tv, giornate e date

La presentazione del calendario della Serie C 2019-2020 avrà luogo giovedì 25 luglio, con inizio alle ore 18:30. Finalmente scopriremo quale sarà il cammino delle varie squadre impegnate in un campionato, quello della terza divisione del calcio italiano, che sarà composto da 59 squadre divise in tre gironi. Presso il Salone d’Onore del Coni, a Roma, avremo dunque la cerimonia del sorteggio che poi non sarà tale in termini specifici, ma ad ogni modo avremo il calendario completo. La formula della Serie C 2019-2020 resta identica alla passata stagione: tre promozioni dirette riservate a ciascuna delle vincitrici del loro girone, le altre due attraverso i playoff per lasciare spazio ai quali la stagione regolare terminerà il 26 agosto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE CALENDARIO

La diretta tv della presentazione del calendario di Serie C 2019-2020 non dovrebbe essere disponibile, ma consigliamo comunque di tenere d’occhio il palinsesto della Rai perchè nei giorni scorsi si era ventilata l’ipotesi che la televisione di stato potesse trasmettere la cerimonia; al momento comunque non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video.

DIRETTA PRESENTAZIONE CALENDARIO SERIE C: I GIRONI

Mentre aspettiamo la diretta della presentazione del calendario di Serie C 2019-2020, possiamo dire che la scorsa settimana la Lega Pro ha già definito la composizione dei tre gironi, organizzandoli come di consueto secondo un criterio basato sulla geografia; nel girone A per esempio spiccano i tanti derby piemontesi, nel B avremo soprattutto Carpi e Cesena insieme al Modena che, ripescato, tenterà di ottenere un doppio salto in avanti e tornare in Serie C. Sulla carta il girone C resta quello più affascinante, anche perchè sarà a 19 squadre e dunque prevederà un turno di riposo di volta in volta: qui avremo il Catania nuovamente a caccia di promozione, ma anche Avellino e Bari che dopo aver giocato in Serie D proveranno a rilanciarsi. La grande speranza, e almeno per il momento dovrebbe essere così, è che non si debba vivere qualcosa di simile alla scorsa stagione, con la grande incertezza legata all’inizio (stavolta previsto per il 25 agosto) ma anche alla composizione del campionato.



