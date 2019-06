Video/ Trapani Piacenza (2-0): highlights e gol, siciliani promossi! (Serie C)

Il Trapani torna in Serie B dopo due anni di assenza. I play off sorridono alla formazione siciliana che ha battuto con un secco 2-0 il Piacenza in casa, allo stadio Provinciale di Erice, capitalizzando lo 0-0 dell’andata. Piacenza di nuovo beffato dopo aver perso la promozione diretta in B all’ultima giornata della regular season. La partita è stata però di fatto dominata dal Trapani, col Piacenza che ha provato a difendersi ordinatamente, ma in attacco si è fatto vedere davvero poco. Il Trapani attende il momento giusto per colpire e lo trova al 19′ con Nzola, che lanciato in profondità non lascia scampo a Fumagalli.

IL SECONDO TEMPO

Il Piacenza prova ad imbastire una reazione ma riesce a creare ben poco, mentre il Trapani nella ripresa riparte determinato a cercare il colpo del ko. Al 26′ della ripresa momento di paura per Bertoncini, che si scontra di testa col compagno di squadra Corradi e cade a terra esanime. L’ambulanza fa irruzione in campo ma per fortuna il calciatore biancorosso dimostra di aver ripreso i sensi già al momento del suo trasporto in barella. Il Piacenza non riesce a incidere e al 39′, sugli sviluppi di un’azione da calcio d’angolo, è il francese Taugourdeau a piazzare il gol che vale la promozione per il Trapani. Vista la lunga interruzione per l’infortunio a Bertoncini ci sono 7′ di recupero nel secondo tempo, ma è solo l’antipasto per la festa del Trapani che in una stagione tormentata si riprende la cadetteria.

