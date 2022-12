Presepe gate al GF Vip 2022/ Chi ha spostato le statuette di Edoardo e Antonella?

Presepe gate al Grande Fratello Vip 2022

Scoppia il presepe gate al Grande Fratello Vip 2022. Esattamente come nella scorsa edizione, i concorrenti hanno ricevuto le statuette con cui hanno fatto il presepe. “Dobbiamo ringraziare una persona molto speciale: un maestro di San Gregorio Armeno, che ha pensato per questo Natale di fare i personaggi del presepe con delle persone un po’ speciali”, le parole di Patrizia Rossetti con cui ha consegnato le statuette ai propri coinquilini. Dopo averle sistemate, nella casa, i vipponi hanno trascorso la serata in compagnia, ma prima di andare a letto, Antonella Fiordelisi ha fatto partire il presepe gate. “Chi ha spostato la mia statuetta e quella di Edoardo separandoci?”, ha chiesto l’ex schermitrice facendo partire le indagini.

“Non voglio litigare con nessuno, ma chi ha spostato le statuette vuol dire che non ci vuole insieme neanche nella vita vera”, ha aggiunto la Fiordelisi cominciando a chiedere ai compagni indizi senza, tuttavia, scoprire nulla.

Daniele Dal Moro responsabile del presepe gate?

Antonella Fiordelisi, convinta che sia stato uno scherzo di Edoardo Tavassi, chiede informazioni a quest’ultimo, ma il romano nega. Le indagini continuano senza risultati, ma improvvisamente, Daniele Dal Moro fa una piccola ammissione. “Potrei essere stato io mentre spostavo la mia, ma non ricordo”, ammette Daniele. Edoardo e Antonella, con il sorriso, rispondono: “Stai mettendo le mani avanti”, dicono scherzando.

Milena Miconi fa notare che potrebbero essere semplicemente cadute, ma Antonella non ne è così convinta e con il sostegno di Alberto De Pisis continua la sua indagine senza, tuttavia, ricavarne nulla. Riuscirà a scoprire chi ha spostato la sua statuetta e quella di Edoardo Donnamaria?

