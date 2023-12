Presepe vivente in Italia, ecco i più famosi/ Natale 2023, la magia della tradizione: dove e date

PRESEPE VIVENTE IN ITALIA A NATALE 2023: MAPPA REGIONI

La tradizione del presepe vivente unisce l’Italia, infatti stilare una classifica dei più belli è impossibile. Anno dopo anno, sono sempre più le rappresentazioni teatrali che rappresentano, con l’uso di figuranti umani, la nascita di Gesù, in una scenografia costruita proprio per ambientare la vicenda della natività. A conferma del trend in crescita, partiamo dal Nord, dove la tradizione del presepe vivente è più recente rispetto al Sud. Se in Valle d’Aosta e Piemonte sono sporadici, in Lombardia invece ci sono eventi consolidati. Questo è il caso di San Biagio (Mantova), dove si è arrivati alla trentesima edizione. Quest’anno il presepe vivente è visitabile dalle ore 16 nei giorni di Natale 2023 e Santo Stefano, ma anche l’1, 6, 7 e 14 gennaio 2024. Ma Touring Club segnala anche lo spettacolo del 26 dicembre a Ronzo Chienis (Trento), in Trentino Alto Adige, dove oltre cento figuranti partecipano al racconto della Natività. Ma non è chiaro se quest’anno verrà realizzato.

Invece, è in programma lo stesso giorno il presepe vivente di Tenno (Trento) con la rievocazione degli antichi mestieri contadini. Dopo settimane di preparazione, va in scena il presepe vivente di Montefiore Conca (Rimini) dalle 17 alle 19 di Santo Stefano, il 30 dicembre dalle 20.30 alle 22 e l’1 gennaio 2024 dalle 17 alle 19. Il viaggio sul presepe vivente in Italia fa tappa in Toscana, in particolare ad Equi Terme, frazione di Fivizzano (Massa-Carrara). In questo caos, il percorso è molto suggestivo, perché si attraversano le vie del borgo tra torce e candele. Le rappresentazioni sono previste quest’anno il 23 e 24 dicembre dalle 20.30 alle 23.30, il 25, 26 dicembre dalle 18 alle 21.

PRESEPE VIVENTE IN ITALIA: DAL LAZIO ALLA CAMPANIA

Scendiamo nel Centro Italia per la nostra nuova tappa del presepe vivente in Italia e concentriamoci su Greccio (Rieti), che vanta un primato: qui è stato allestito il primo presepe al mondo. Infatti, la tradizione è stata avviata da San Francesco d’Assisi nel 1223. Per questo si è autodefinita la “città del presepe”. Ogni anno viene organizzata una rappresentazione con sei quadri viventi. Qui le scene rievocano la storia del presepe e di San Francesco. Quest’anno l’appuntamento va fissato il 24 dicembre alle 22.30; il 26, 28, 30 dicembre alle 17.45; nel 2024 l’1, 5, 6, 7 gennaio alle 17.45. Touring Club per i più famosi tra i presepe vivente in Italia segnala anche quello di Tarquinia (Viterbo) dove nei giorni 26 e 30 dicembre 2023 e 6 gennaio 2024 va in scena uno spettacolo anche con fachiri, serpenti, giochi di fuoco e danze con le spade. Non è chiaro se andrò in scena quest’anno quello di Corchiano (Viterbo), che solitamente è accompagnato dalla colonna sonora di Nicola Piovani e la voce narrante di Gigi Proietti.

Dal Lazio in Campania, dove la tradizione del presepe vivente è molto sentita, infatti qui è più radicata. Ce ne sono diversi in provincia di Benevento. A partire da Morcone, dove le scene sono due (vita nel borgo e Natività): va in scena il 3 e 4 gennaio 2024, con due fasce di visita. C’è poi il presepe vivente di Pietrelcina, con i costumi dei 200 figuranti che ricalcano quelli dei tempi di Cristo. In questo caso l’appuntamento è per il 27, 28 e 29 dicembre. Il presente di Vaccheria (Caserta), invece, si nota su un percorso di circa 2 chilometri tramite le vie del borgo e il bosco vicino. Caratteristico l’uso di costumi Dopo l’appuntamento del 16 e 17 dicembre 2023, è previsto quello del 6 e 7 gennaio 2024.

PRESEPE VIVENTE IN ITALIA: EVENTI IN PUGLIA, BASILICATA E SICILIA

Dalla Campania alla Puglia per proseguire la mappa del presepe vivente in Italia. Tra i più famosi quello di Tricase (Lecce), dove il monte Orco si trasforma in Betlemme con 35mila lampadine che illuminano lo scenario. Sono otto le date in programma: 25, 26, 28 e 30 dicembre 2023 e 1, 3, 5 e 6 gennaio 2024, dalle ore 17 alle ore 20.30. Touring Club segnala anche il presepe vivente di Alberobello (Bari) con i fuganti nei trulli, oltre a quello di Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi). Le date da segnare sono: 26-27 dicembre 2023 e 1-2-6-7 gennaio 2024. In Basilicata c’è la location naturale dei Sassi di Matera, scelta da Mel Gibson per il film La passione di Cristo. Il presepe vivente qui prevede otto scene. Dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi, va in scena anche il 29 e 30 dicembre 2023 e il 5 e 6 gennaio 2024.

In Sicilia c’è il presepe vivente di Castanea delle Furie (Messina), organizzato da oltre 25 anni. Quest’anno va in scena nei giorni 25, 26, 27, 29, 30 dicembre 2023 e 1, 2, 4, 5, 6, 7 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 (ma in alcuni giorni dalle 18.30). A Gangi (Palermo) vanno in scena molte rappresentazioni della Palestina antica il 26, 27, 28, 29 dicembre, con una colonna sonora suggestiva e una voce fuori campo. Uno degli eventi più importanti del Natale in Sicilia è il presepe di Custonaci (Trapani). Le date da segnare sono 25, 26, 27, 28 dicembre e 5, 6, 7 gennaio. Infine, completiamo il tour del presepe vivente in Italia con quello di Sutera (Caltanissetta), che si terrà nei giorni 26, 27, 29, 30 dicembre 2023 e 4, 5, 6 gennaio 2024.











