“Preso il muro fratellì”/ Si schianta in auto dopo freno a mano, via patente e mezzo

La bravata sui social di Algero Corredini, rapper 23enne romano nome d’arte 1727wrldstar, è costata caro allo stesso. Negli scorsi giorni è divenuto virale per il suo video “Ho preso il muro fratellì”, in cui lo stesso mostrava come “aggirare” un semaforo rosso, svoltando con tanto di testa coda. Peccato però che nel filmato in questione il rapper stesse andando troppo veloce, ben 110 chilometri all’ora (“Una piotta e dieci” dice lui), e in seguito, abbia tirato il freno a mano con la propria auto, una Chevrolet Aveo, colpendo un muretto (ecco il perchè della frase di cui sopra “Ho preso il muro fratellì”). Come riferito da numerose testate online quest’oggi, a cominciare dal Corriere della Sera, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al 23enne residente in zona di Piana del Sole, ritirandogli la patente e facendo scattare il sequestro del mezzo.

“HO PRESO IL MURO FRATELLÌ”, RAPPER ROMANO RICHIAMATO DALLE FORZE DELL’ORDINE

La manovra, senza dubbio da non emulare e incosciente, è avvenuta in zona Magliana Vecchia, Ponte Galeria, concludendosi poi con il danneggiamento dell’auto nei pressi dell’incrocio fra via Portuense e via Usini. Lo stesso rapper si è ripreso con lo smartphone, altra cosa assolutamente vietata, ed evidentemente il filmato è stato attenzionato dalla polizia locale di Roma che ha fatto scattare le indagini per poi bloccare l’automobilista. Come riferito dai colleghi di RomaToday, il 23enne è stato accompagnato presso il comando generale del Corpo dove è stato ascoltato dai vigili presenti, e richiamato, anche in presenza dei suoi genitori, a non ripetere più in futuro comportamenti di questo tipo, che oltre a mettere a rischio la vita di altre persone, possono venire emulati da altri giovani che frequentano i social. Una vicenda che si è conclusa quindi con un “lieto” fine, ma basterà a “fratellì” per imparare la lezione?



