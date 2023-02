“Prestiti alle PMI a rischio”/ Bce: “Stretta finanziamenti a piccole imprese perché…”

I prestiti alle PMI sono a rischio: lo rivela uno studio condotto da quattro economisti e pubblicato all’interno del bollettino economico della Bce. In particolare, riporta l’agenzia di stampa ANSA, il peggioramento delle condizioni a cui le imprese più grandi possono finanziarsi emettendo bond “potrebbe anticipare una stretta alle condizioni di finanziamento delle PMI.

In base a quanto si legge nel lavoro pubblicato dagli esperti, tale scenario potrebbe indurre le imprese che emettono corporate bond, solitamente di grandi dimensioni, a inglobare un numero crescente di prestiti bancari, di fatto spingendo le PMI verso condizioni d’accesso al credito di gran lunga più restrittive rispetto a quelle attuali. “Storicamente – si afferma nello studio con riferimento alle mutate condizioni sul mercato obbligazionario – questo ha spinto le imprese che emettono bond ad assorbire prestiti bancari, suggerendo un peggioramento delle condizioni di credito per le imprese più piccole”.

PMI, PRESTITI A RISCHIO, MA INTANTO È STATO APPROVATO IL PROGRAMMA INVESTEU

Così, mentre la preoccupazione fra le PMI cresce di fronte a tali notizie, va sottolineato che la Commissione europea e la Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto proprio in queste ore un accordo di garanzia nell’ambito del programma InvestEU, per un valore complessivo di 355 milioni di euro. Il comunicato stampa pubblicato sul portale ufficiale del gruppo CDP rivela che “la cerimonia di firma si è tenuta oggi presso la sede di CDP a Roma, con la partecipazione del Commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, del presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, e dell’amministratore delegato e direttore generale di CDP, Dario Scannapieco. L’accordo sbloccherà fino a 750 milioni di nuovi finanziamenti di CDP da destinare a investimenti in tutta Italia a sostegno della ricerca e dello sviluppo e della transizione ecologica delle imprese, delle infrastrutture sociali e sostenibili e, per la prima volta, di progetti di edilizia sociale a prezzi accessibili”.

Soldi, dunque, che spetteranno anche alle PMI: si tratta, in totale, del terzo accordo di questo tipo che il gruppo CDP raggiunge con la Commissione europea nell’ambito di InvestEU.











