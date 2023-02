DIRETTA/ Salisburgo Roma video streaming tv: non ci sono precedenti ufficiali

DIRETTA SALISBURGO ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Salisburgo Roma non ha precedenti: queste due squadre non si sono mai affrontate in un contesto ufficiale, né lo hanno fatto i due allenatori che sono in carica con i rispettivi club dalla stessa data – ovvero il primo luglio 2021 – e che naturalmente sono Matthias Jaissle per il Salisburgo e José Mourinho per la Roma. Tra i due ci sono 26 anni di differenza: Jaissle è alle prime armi come manager, lo Special One ha infranto una serie di record europei vincendo la Champions League con due club diversi, l’Europa League (o Coppa Uefa) con altrettante società ed è anche diventato il primo di sempre a vincere ogni tipo di trofeo internazionale, primato raggiunto lo scorso maggio quando ha portato la Roma sul tetto della Conference League.

Per quanto riguarda il Salisburgo, si ricordano precedenti contro squadre italiane che rispondono ai nomi di Juventus (in Europa League, doppio pareggio) e poi Napoli e Milan nel girone di Champions League: le cose non sono andate mai troppo bene alla compagine austriaca, che prima di passare in mano alla Red Bull aveva perso contro l’Inter una finale di Coppa Uefa, quando tra le fila dei nerazzurri militavano anche Dennis Bergkamp e Wim Jonk. (agg. di Claudio Franceschini)

SALISBURGO ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Salisburgo Roma sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Salisburgo Roma, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

A MOU SERVE L’IMPRESA!

Salisburgo Roma, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 18.45 presso la Red Bull Arena di Salisburgo, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Europa League. Mourinho a caccia di un altro sogno europeo dopo la Conference League conquistata nella scorsa stagione: dal 2018 a oggi la Roma ha giocato anche semifinali in Champions e in Europa League e proverà a portare avanti una campagna continentale importante anche in questa stagione, restando nel contempo in lotta per un posto in Champions League in Serie A.

Il Salisburgo è sceso in Europa League proprio dalla Champions dove gli austriaci erano inseriti nel girone del Milan. Nella Bundesliga austriaca il Salisburgo è primo a +6 sullo Sturm Graz secondo dopo l’ultimo netto 4-0 inflitto all’Austria Lustenau. La Roma è invece reduce dal pareggio di Lecce, risultato che è costato l’aggancio al terzo posto da parte di Atalanta e Milan, con l’Inter seconda lontana invece 2 lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO ROMA

Le probabili formazioni della diretta Salisburgo Roma, match che andrà in scena alla Red Bull Arena di Salisburgo. Per il Salisburgo, Matthias Jaissle schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kohn; Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober; Sucic, Seiwald, Kjaergraad; Adamu; Sesko, Okafor. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham.

SALISBURGO ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salisburgo Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Salisburgo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











