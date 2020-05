Prestito Fca, oggi Cda Banca Intesa: pronti 6,3 miliardi/ Servirà ok Sace e Governo

Pubblicità

Oggi per Fca è il primo giorno di tre step necessari per ottenere il maxi prestito da 6,3 miliardi di euro richiesto dopo le regole pubblicate del Dl Liquidità Imprese nel pieno della crisi coronavirus: dopo le fortissime polemiche sollevate da quella richiesta, con l’Italia politica ed economica “spaccata” a metà sui prestiti richiesti dall’ex Fiat, si arriva oggi al Cda convocato da Banca Intesa Sanpaolo che avrà sul tavolo il dossier Fiat Chrysler Automobile per dare il via libera all’oneroso prestito richiesto dagli Elkann, garantito all’80% – come da regolamento del Governo – dalla Sace (controllata da Cassa Depositi e Prestiti). Fino a questa mattina fonti al Corriere della Sera della banca guidata da Carlo Messina confermano che il Cda con ogni probabilità darà semaforo verde al finanziamento visto che dietro al destino Fca in realtà si muove l’intera filiera dell’automotive in Italia (e anche in Ue) in crisi totale dopo l’emergenza Covid-19. Il 6% del Pil italiano è garantito ogni anno dal settore auto e giusto ieri i presidenti di Unione Industriale Torino e Anfia hanno inviato una lettera urgente al Premier Conte per richiedere «incentivi immediati» ed ecobonus esteso per far rilanciare il settore.

L’ITER DEI 6,3 MILIARDI DI PRESTITO A FCA

«Il prestito di 6,3 mld garantito dalla Sace a FCA Italia, non va visto come un favore ai proprietari, ma come un modo di salvaguardare il nostro sistema produttivo, anche perché l’azienda paga le tasse e versa gli stipendi in Italia. Forse si potrebbe studiare, per questi casi, una forma di garanzia finanziaria di livello europeo, coinvolgendo la BCE, ma la politica deve smetterla di interpretare queste operazioni finanziarie come elargizioni ‘pro bono’» fa sapere il presidente della CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda), Mario Mantovani, in una intervista a “Reputation Rewiew”. Mentre in tutta Europa le grandi aziende dell’auto stanno tutte richiedendo aiuti agli Stati per provare a superare la crisi e rilanciare la filiera, in Italia la polemica su Fca non abbandona neanche i palazzi della politica: secondo Paolo Longobardi, presidente onorario di Unimpresa, «Il denaro che il gruppo Fiat Chrysler Automobiles presta abitualmente alla sua rete di concessionari di automobili viene erogato attraverso finanziamenti della controllata Fca Bank con interessi che vanno dal 5% al 6%».

C’è da sperare, conclude Unimpresa nella dura nota, «che queste condizioni vengano riviste immediatamente, con importanti abbattimenti dei tassi, qualora Intesa Sanpaolo, che proprio domani (oggi, ndr) riunisce il consiglio di amministrazione per deliberare su questa operazione, decida di accordare il finanziamento da 6,5 miliardi di euro coperto da garanzia statale». La polemica era nata nei giorni scorsi dopo che Fca, con sede legale in Olanda, ha confermato la possibilità che a fine giugno si possa procedere al pagamento di un dividendo straordinario di 5,5 miliardi di euro, con diverse voci che a quel punto si erano espresse contrarie alla richiesta di garanzia statale del prestito a Banca Intesa. Dopo l’eventuale Ok del Cda di oggi, la palla passa alla Sace e al Mef che dovranno dare il loro via libera definitivo, ma l’esito è alquanto scontato: «è praticamente certo che Fca otterrà un tasso intorno al 2% da Intesa Sanpaolo, il governo rassicura sul fatto che i 6,3 miliardi di euro verranno investiti per sostenere la filiera produttiva e commerciale italiana», riportano le fonti dell’Ansa.



