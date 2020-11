Prete cattolico benedice coppie gay/ “Negandole si va contro Bibbia e parola di Dio”

Dopo l’apertura di Papa Francesco agli omosessuali, quella pastorale di un sacerdote verso le famiglie gay. Un sacerdote di Padeborn, in Germania, sta facendo parlare di sé perché ha deciso di inaugurare i riti per le famiglie lbgt tedesche. In Italia per le coppie omosessuali è impossibile ottenere una benedizione dal proprio parroco. Invece a Padeborn è possibile. «Penso che negare le benedizioni alle persone in situazioni particolari non corrisponda a ciò che dicono la Bibbia e la teologia biblica», ha dichiarato padre Siegfried Modenbach, come riportato da il Messaggero. Nessuno finora ha bloccato il suo lavoro pastorale, né il vescovo lo ha ostacolato. Quindi, padre Modenbach tira dritto: «Se queste coppie hanno deciso consapevolmente di vivere una vita cristiana e quindi vogliono una cerimonia di benedizione, devono poterla avere». Il parroco sostiene, dunque, una nuova visione dell’omosessualità della Chiesa che è inclusiva, quindi comprende cerimonie per le coppie gay e lesbiche nelle funzioni religiose.

“ANCHE COPPIE GAY MERITANO BENEDIZIONE DI DIO”

Padre Siegfried Modenbach appartiene all’ordine religioso dei Pallottini. Per 11 anni ha gestito il Forum cattolico di Dortmund. «Molti omosessuali, ma anche divorziati risposati, si sono sentiti non benvenuti nella chiesa», ha dichiarato il parroco all’agenzia cattolica Kna. «È chiaro che la Chiesa ha un problema di accettazione se dice che le persone che si amano devono essere escluse dalla benedizione di Dio. Questo non può rimanere tale», ha aggiunto. Inoltre, ha scritto un libro per le benedizioni delle coppie omosessuali e per le coppie divorziate risposate. «La mia esperienza mi dice che hanno sempre la sensazione di non essere le benvenute nella Chiesa». Quindi, ha pensato ad un libro per affrontare la questione: «C’è una parte biblicoteologica sul tema delle benedizioni, seguita da una parte pratica con suggerimenti concreti. Per me è importante sia discuterne che mostrare ciò che io stesso ho già praticato».



