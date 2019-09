Prete nudo in chiesa “Anche Gesù lo era!”/ Ai fedeli “Spogliatevi, a Dio non importa”

Si torna a parlare di scandali a Pomeriggio 5, e tra le tante storie al centro della puntata di oggi ci sarà quella di un prete che ha deciso di presentarsi completamente nudo in chiesa per celebrare la funzione. La vicenda è riportata dal portale BariItaliaNews la i fatti in realtà si sono svolti in Virginia. Il sacerdote, Allen Parker, pastore di una chiesa del posto, si è presentato nudo in occasione della celebrazione della messa e la sua giustificazione è del tutto inedita e lascia alquanto interdetti. A suo dire, infatti, anche Gesù era nudo e i fedeli per questo devono adeguarsi. Un modo del tutto bizzarro per procedere con le celebrazioni sacre anche se non è chiaro se i suoi fedeli abbiano condiviso fino in fondo il suo punto di vista su come presentarsi in chiesa. Ma il prete americano ha fatto ancora di più in quanto oltre a celebrare la messa nudo ha anche invitato i suoi fedeli a presentarsi senza abiti per sentirsi più vicini a Gesù.

PRETE NUDO IN CHIESA “ANCHE GESÙ LO ERA!”: SCANDALO IN VIRGINIA

“Gesù quando è resuscitato, ha lasciato gli abiti nella tomba”, ha spiegato Allen Parker durante la celebrazione della messa, quando si è presentato nudo, “imitando” Gesù. Quindi il bizzarro sacerdote ha voluto aggiungere un ulteriore passaggio: “A Dio non importa se siamo vestiti o meno Gesù era nudo quando è nato ed era nudo sulla croce”. Cosa ne penseranno realmente i fedeli? Qualche tempo fa, parlando sempre di scandali in chiesa, aveva fatto parlare di sé un altro prete, tale Oskar Arngarden, ribattezzato come il sexy sacerdote star dei social che spopola in Svezia per via dei suoi scatti nei quali sfoggia i suoi muscoli mettendosi seminudo, ovvero spoglio della maglietta. Nel suo caso però, allo sport, sua grande passione, Oskar ha come obiettivo quello di evangelizzare i follower tra un allenamento a crossfit e un momento più puramente spirituale.

