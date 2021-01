Pretelli e Salemi, crisi dopo il colloquio con la psicologa/ “Lavaggio del cervello!”

Aria di crisi per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è tensione nella coppia soprattutto per le dichiarazioni fatte dalla famiglia di lui sul rapporto con Giulia e su quello con Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo ha allora avuto modo di parlare con la psicologa messa a disposizione dalla produzione, confrontandosi sulla sua situazione sentimentale. Successivamente, parlando con Giulia, Pierpaolo ha dichiarato: “Secondo lei (la psicologa, ndr.) il mio è stato un gesto d’istinto che va accettato per quello che è. – ha esordito – A parere di… Anche il parere di oggi, capisci a me, di qualcuno di oggi, è stato d’istinto, quindi non proprio da uomo, ma di istinto più necessario.” Così ha palesato i suoi dubbi in modo chiaro: “Quello che mi dico è che forse avremmo dovuto aspettare ancora un po’ per dare del bene al rapporto che abbiamo. Anche per dar modo di capire alla famiglia. Non metto in mezzo il parere del pubblico, che lascia il tempo che trova.”

Polemica contro la psicologa del Grande Fratello Vip: “Lavaggio del cervello a Pierpaolo”

Dunque, stando a quando detto dalla psicologa e riferito da Pierpaolo Pretelli, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, lui si sarebbe istintivamente buttato fra le braccia di Giulia. Un gesto dettato dunque dall’istinto ma non ragionato. Le dichiarazioni di Pretelli su tali confidenze, che hanno poi scatenato un momento di crisi con Giulia Salemi, hanno sollevato un polverone anche sul web. Qualcuno infatti ha avuto da ridire anche sulla stessa psicologa, ritenendo i suoi consigli non del tutto corretti: “Assurdo vengano dette cose simili”, ha scritto qualcuno, e c’è chi ha addirittura parlato di “lavaggio del cervello”. “La psicologa del programma ha cercato di fare il lavaggio del cervello a Pierpaolo in confessionale mandandolo in confusione, o meglio cercando di mandare in confusione il suo rapporto con Giulia (definito un “istinto animale”) riportando non solo informazioni dall’esterno, ma tirando in ballo anche Elisabetta”, ha fatto notare un utente su Instagram.

