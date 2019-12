Pretty Princess/ Video, su Rai 2 il film con Anne Hathaway (oggi, 12 dicembre 2019)

Pretty Princess, il film che va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2001 degli Stati Uniti d’America con la regia di Garry Marshall e soggetto di Meg Cabot. La sceneggiatura è stata rivista e adattata da Gina Wendkos, il montaggio è stato eseguito da Bruce Green, le musiche della colonna sonora sono state composte da John Debney mentre la scenografia porta la firma di Mayne Berke. Nel cast sono presenti Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo, Mandy Moore, Caroline Goodall e Heather Matarazzo.

Pretty Princess, la trama del film

Ecco uno stralcio della trama di Pretty Princess. Una ragazza americana di 15 anni si trova a vivere un’esistenza non proprio felice in quanto le sue giornate vengono trascorse esclusivamente con l’amica di sempre. Infatti in ragione di un aspetto fisico non straordinario per via di una certa trascuratezza nel vestirsi e soprattutto in ragione di un carattere abbastanza introverso, non gode di grande fama l’interno della scuola che frequenta e soprattutto non viene mai presa in considerazione dal ragazzo di cui è innamorata. Questa tua vita fatta di tantissime delusioni improvvisamente prevede una svolta davvero inaspettata in quanto un giorno riceve la notizia di essere la principessa erede al trono di un’importante regno del centro America. La notizia le viene data direttamente da quella che è la sua vera nonna la quale la informa della morte del padre e che soprattutto dovrà essere lei ad occuparsi in futuro del regno. Per evitare che la questione possa divenire di dominio pubblico possono essere dei contraccolpi per l’immagine del regno il tutto viene fatto in grandissimo segreto e soprattutto la novella principessa viene sottoposta ad una sorta di educazione alle buone maniere e a tutte le sue impellenze di corte seguendo un approfondito corso. Purtroppo la verità verrà a galla in quanto il parrucchiere di corte non saprà resistere alla tentazione di parlare della vera identità della giovane principessa. Il primo ed immediato riscontro della situazione lo avrà la ragazza non appena farà ritorno a scuola ritrovandosi gli amici ovviamente tutti interessati a lei in ragione del suo status di nobildonna. Improvvisamente anche il ragazzo di cui è sempre stata innamorata le offre la considerazione che merita e quindi tutto sembra volgere al meglio. In realtà in questa fase la ragazza.con metterà l’errore di voltare le spalle alle ragazze che le era sempre stata vicina ed anche a Michael che oltre ad essere il fratello della sua migliore amica, era da sempre innamorata di lei.

Il trailer di Pretty Princess





© RIPRODUZIONE RISERVATA