Anne Hathaway: “Il mio corpo come un estraneo, non mi piacevo”/ “I quarant’anni? Un regalo”

Essere una delle attrici più amate e apprezzate del mondo, esteticamente e artisticamente, e non piacersi: quello che per qualcuno potrebbe sembrare un ossimoro, per Anne Hathaway è la verità. L’attrice, una delle più famose e conosciute ad Hollywood e non solamente, ha rivelato che a lungo non si è sentita a suo agio nel proprio corpo in un’intervista a “Sette”: “Non mi sentivo in armonia con i miei fianchi. Vivevo il mio corpo come un estraneo”. Il motivo del disagio, non sa spiegarlo neppure lei: “Mi ci vorrebbero 41 anni per rispondere. È una questione complessa, ma si dà per scontato che è naturale instaurare un rapporto sereno con il nostro corpo. Però non è così”.

Tanti i ruoli e i film di successo nella carriera dell’attrice, a partire da “Principe azzurro cercasi”, uno dei suoi primi lavori: nonostante questo, Anne Hathaway non riguarda mai i suoi film. “Preferisco tenere lo sguardo fisso all’orizzonte, e non rivolto indietro al percorso già fatto. Non guardo i miei film: mi piace l’idea che ispirino tenerezza e tocchino i sentimenti, ne sono consapevole” spiega nell’intervista.

Anne Hathaway: “I quarant’anni sono un regalo”.

Anne Hathaway non è stata esente, nel corso della sua carriera, da momenti di particolare stress che l’hanno portata oltretutto ad abusare di alcol: “Mi ricordo di aver pensato un giorno: ‘Tu dài tutto per scontato, prendi la vita per scontata e non sai nulla, potrebbe caderti qualcosa in testa da un momento all’altro, e a quel punto è bell’e finita’. Perciò, quando sento riaffiorare le antiche paure, mi rassicuro: non morirai stressata” racconta. L‘attrice non sa dare una spiegazione vera e propria al motivo del suo malessere: per anni ha vissuto come rinchiusa in una bolla e tutto le sembrava molto complicato.











