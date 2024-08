E’ iniziato agosto, è il primo giorno del mese, ma anche per oggi le previsioni meteo non promettono nulla di buono: farà ancora tanto caldo, e soprattutto un caldo afoso, da nord a sud del Paese. La Protezione Civile ha diffuso la solita lista delle “bollinature” e per oggi saranno ancora più di dieci le città roventi del BelPaese, precisamente 12. Si tratta di quei comuni da Bollino Rosso, dove è assolutamente sconsigliato uscire nelle ore centrali del giorno, pena il rischio di malori.

Un caldo che non dà tregua in alcuna regione dell’Italia tenendo conto che il sole sarà cocente al nord, leggasi a Milano, Brescia, Torino e Bolzano, ma anche al centro con Bologna, Firenze, Frosinone, Roma, Perugia, Rieti e Viterbo, mentre al Sud si starà un po’ meglio, anche se le temperature rimarranno ben al di sopra delle medie. Secondo le previsioni meteo farà caldo anche domani, 2 agosto 2024, ma dall’elenco dei bollini rossi dovrebbero scomparire sia Bolzano quanto Milano, chiaro indizio di come il clima potrebbe cambiare in quella zona del nostro Paese.

PREVISIONI METEO, ALLERTA CALDO: IL RISCHIO DI NUOVI INCENDI

Per quanto riguarda le città arancioni, le previsioni meteo di oggi danno caldo intenso ad Ancona, Campobasso e Verona, mentre in giallo Catania, Genova e Reggio Calabria. Una situazione di caldo intenso che permane ormai da più di un mese in Italia dopo un giugno decisamente autunnale al nord Italia, con un’estate che non sembrava dover arrivare mai. Alla fine la bella stagione è comparsa, ma è esplosa riprendendosi tutto ciò che aveva lasciato in precedenza, e decisamente con gli interessi.

Il problema principale del caldo e delle previsioni meteo che non promettono nulla di particolarmente gradevole, è che tale clima favorisce gli incendi, ed è per questo che la protezione civile è in stato di allerta nelle zone più a rischio, soprattutto nelle regioni del sud, dove i roghi, anche dolosi, sono frequenti. Non mancano poi dei casi eccezionali come quello di ieri a Roma, un vasto incendio a Monte Mario che ha comportato l’evacuazione della sede Rai.

PREVISIONI METEO, ALLERTA CALDO: FORSE NEL WEEKEND ARIA PIÙ FRESCA AL NORD

Molti si domandano quando finirà il caldo e quando le previsioni meteo saranno più liete, ma per il momento non si intravede la luce in fondo al tunnel, e come specificato dai colleghi di Rai News fino alla prossima settimana non sono previste delle vere e proprie svolte, quindi nessuna perturbazione in arrivo che potrebbe rendere l’aria decisamente più fresca.

Non è comunque da escludere qualche spiraglio di maltempo nel fine settimana sulle regioni del Nord, dove potrebbero verificarsi dei temporali, ma i meteorologi ci vanno cauti prima di “illudere” la popolazione locale, in attesa appunto di notizie più certe. A complicare il tutto, come vi scriviamo spesso e volentieri le nottate con temperature roventi e medie superiori ai 20 gradi che fanno dormire dei sonni tutt’altro che tranquilli.