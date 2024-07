Dopo l’incendio scoppiato a Roma, nella zona di Monte Mario, sono stati evacuati gli studi della Rai di via Teulada a Roma. A causa dell’evacuazione è stato inoltre sospeso il programma “Estate in diretta”: al suo posto è andata in onda una puntata di Techetechete, poiché lo studio in quel momento risultava essere inagibile. A darne notizia è stata (anche) la conduttrice Nunzia De Girolamo, che si è ripresa in una serie di Instagram Stories, testimoando la “fuga” dagli studi Rai. “Ci hanno detto che dobbiamo andare via subito. Ci vedremo in onda domani, ma per il momento dobbiamo andare via” ha spiegato Nunzia in una storia.

In un altro video ancora, girato mentre scende le scale della sede Rai, la conduttrice ha aggiunto “Scappano tutti, non mi è mai capitato, neanche a scuola, di evacuare così. Tutti corrono. Ci mancava questa”. Sotto alla voce della De Girolamo si sentono gli altoparlanti annunciare l’attivazione del sistema anti-incendio della sede Rai e invitare i dipendenti a lasciare i locali, evacuando la struttura. Come aggiunto ancora dalla conduttrice, le fiamme non arrivavano nell’edificio: l’evacuazione è stata dunque una misura di prevenzione presa dai vigili del fuoco, che hanno invitato tutti ad andare via.

Nunzia De Girolamo: “Credevo fosse uno scherzo dei miei autori”

Nunzia De Girolamo tramite le Instagram Stories ha testimoniato la fuga dei dipendenti Rai dagli studi di Via Teulada per via dell’incendio scoppiato a Roma, in zona Monte Mario, proprio vicino alla sede capitolina del servizio pubblico. La conduttrice, dopo aver ripreso varie scene sia sulle scale che fuori dall’edificio, ha aggiunto: “Io all’inizio credevo non fosse vero, pensavo che fosse uno scherzo dei miei autori. Dopo c’è stata una voce che diceva che bisognava evacuare. Stiamo tutti bene, le fiamme non hanno intaccato la sede, ma spero riescano a spegnerle il prima possibile. Domani tratteremo anche questo caso, abbiamo un’inviata sul posto”.

