Previsioni meteo: anticiclone e clima stabile/ Sole da nord a sud e temperature su

Il meteo delle prossime ore sarà fortemente condizionato da un anticiclone che si è posizionato sul bacino del Mediterraneo, e che stabilizzerà di fatto il tempo sulla nostra penisola. Come specificato dagli esperti de IlMeteo.it, le prossime saranno delle giornate tutto sommato tranquille, senza fenomeni significativi, ad eccezione della giornata di domani, venerdì 10 gennaio, che potrebbe subire qualche disturbo, comunque non esagerato. Per quanto riguarda il meteo di oggi, giovedì 9 gennaio 2020, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni italiane, da nord a sud. Qualche fenomeno possibile solamente nella zona sud della Sardegna, comunque di moderata entità, mentre ci saranno ancora nebbie sulla Pianura Padana, così come già avvenuto negli scorsi giorni. Temperature in aumento, in particolare le massime, al centro-sud.

PREVISIONI METEO PER LA GIORNATA DI VENERDI’

Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, vortice di bassa pressione in arrivo dal nord-ovest, proveniente dalla Francia. Nelle aree alpine più a occidente, nonché in Liguria e in Toscana, lieve peggioramento, con delle possibili nevicate in Valle d’Aosta e sulle zone di confine con la vicina nazione d’oltralpe. Non sono da escludere inoltre delle deboli precipitazioni piovose sul levante ligure, ma anche sulle coste settentrionali della Toscana, anche se i fenomeni non saranno significativi, e dovrebbero durare soltanto poche ore. Sul resto dell’Italia splenderà invece il sole, ad eccezione delle solite nebbie previste sulle pianure del nord, che renderanno le giornate più grige e fredde. Il clima dovrebbe rimanere piuttosto stabile anche per la giornata di sabato, quando però potrebbe piovere al sud, in particolare su Basilicata e Puglia.

