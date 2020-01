Previsioni meteo, bollettino neve weekend/ Appennini imbiancati in Toscana ed Emilia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni, annunciano un ritorno della neve. Attenzione però, guai a pensare che la “bianca” si deporrà sulle grandi città del nord, come qualcuno spera o magari teme. Le nevicate si verificheranno solamente sui rilievi, dove si creano sicuramente meno disagi, e nel contempo si fanno felici albergatori e sciatori. Come specificato da IlMeteo.it, la svolta dovrebbe avvenire a partire da oggi, venerdì 24 gennaio, quando sulla nostra penisola si verificherà un peggioramento delle condizioni climatiche, a partire dalla Sardegna, per poi arrivare su Toscana e Liguria. Potrebbe quindi verificarsi qualche nevicata sui rilievi sardi nel corso della notte fra venerdì e sabato, nonché sull’Appennino ligure e quello tosco-emiliano. La quota neve si posizionerà sui 1400/1500 metri di altitudine sull’isola, mentre in Liguria, Toscana ed Emilia, dovrebbe assestarsi sui 1200/300. Verranno invece escluse dalle nevicate le Alpi, dove non dovrebbero verificarsi significativi eventi.

PREVISIONI METEO, BOLLETTINO NEVE: PRECIPITAZIONI FINO A DOMENICA

Nevicherà, secondo gli esperti, anche nella giornata di domani, sabato 25 gennaio. Anche in questo caso le precipitazioni riguarderanno l’Appennino tosco-emiliano e quello centrale, con la quota neve che rimarrà comunque piuttosto elevata, visto che il peggioramento delle condizioni meteo non verrà accompagnato da un brusco calo delle temperature. Sabato dovrebbe quindi nevicare dai 1200 metri di altezza, in su, sull’Appennino settentrionale, mentre in quello centrale la quota dovrebbe essere più alta di qualche centinaio di metri. Le nevicate, inoltre, non saranno abbondanti, proprio per via di un clima che non sarà rigido, ma piuttosto “mite”, con venti che giungeranno da sud. Infine, per quanto riguarda la giornata di domenica, altra neve prevista sempre sulle stesse zone, ma più debole e con un quadro decisamente in miglioramento. In generale si tratterà di due/tre giorni di nevicate, ma senza dubbio non memorabili: basterà a far felici albergatori e sciatori? Difficile che la risposta sia affermativa…

