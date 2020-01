Previsioni meteo: svolta neve dal prossimo weekend?/ Intanto regna l’Anticiclone

Come saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni? Secondo gli esperti, a cominciare dai colleghi de IlMeteo.it, avremo ancora tempo stabile per tutta la prossima settimana, quella che inizierà lunedì 13 gennaio, e che si chiuderà il successivo 19. Tutto merito, ancora una volta, dell’Anticiclone che si è piazzato nei pressi della nostra penisola, e che non intende affatto scostarsi, con conseguenti belle giornate e clima tutto sommato gradevole al sud. Attenzione però, perchè qualcosa potrebbe cambiare nel corso del weekend della prossima settimana, quando non è da escludere il ritorno del freddo polare sull’Italia, con conseguenti forti nevicate anche in pianura al nord e al centro. Il quadro dovrà comunque essere ancora confermato e solo a partire dalla metà della prossima settimana si saprà se l’inverno, fino ad oggi timido, farà da padrone o meno dalla seconda metà del mese. Per quanto riguarda il meteo di lunedì, non sono da escludere rovesci temporaleschi fra il Salento e la Calabria ionica, nonché la Sicilia orientale.

PREVISIONI METEO: UNA SETTIMANA STABILE GRAZIE ALL’ANTICICLONE

Probabili piogge dalla sera anche in Liguria, mentre in tutte le altre regioni d’Italia il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato, con la presenza costante delle nebbie sulle pianure del nord. Previsioni pressochè identiche per la giornata di martedì, quando saranno possibili deboli piogge in Liguria e in Sicilia, e resto dell’Italia invece baciata dal sole e da un clima sereno. Secondo IlMeteo.it questa situazione potrebbe proseguire in fotocopia fino a sabato 18 gennaio, senza alcuna precipitazione significativa, e con temperature sopra le medie soprattutto al centro sud. Freddo invece al nord per via delle nebbie che non lasceranno filtrare i raggi solari e che abbasseranno la colonnina di mercurio fino allo zero anche durante le ore pomeridiane. Come detto sopra, però, attenzione alla possibile svolta nevosa nel weekend.

