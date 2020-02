Previsioni meteo: dalla primavera all’inverno/ In arrivo aria gelida dai Balcani

Le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano un inverno decisamente pazzo. Nelle prossime ore è infatti molto probabile un cambiamento di clima in maniera repentina, passando da un albore di primavera ad un inverno artico. Tutta colpa dello spostamento dell’alta pressione verso il nord Europa, che lascerà sguarnita la nostra penisola, favorendo quindi l’arrivo di aria decisamente gelida dai Balcani. Per quanto riguarda la giornata di oggi, come molti di voi avranno già potuto notare, le temperature saranno al di sopra delle medie, soprattutto al sud Italia e sulle due isole maggiori. Un clima decisamente mite e sicuramente non da inizio mese di febbraio. Attenzione però, perchè da domani, martedì 4 febbraio, stando agli esperti de IlMeteo.it, le temperature cominceranno a calare leggermente, con la neve che farà capolino sui confini alpini, fino alle valli.

PREVISIONI METEO: PIOGGIA E NEVE AL CENTRO SUD, GELATE AL NORD

Fra il pomeriggio e la sera, poi, il maltempo si impadronirà del medio e basso adriatico, con le prime piogge, e alcune nevicate sui rilievi appenninici sopra i 1500 metri. In serata, i rovesci avranno raggiunto anche la maggior parte delle regioni meridionali, con l’aggiunta di nevicate a quote sempre più basse. Ma sarà la giornata di mercoledì quella in cui il freddo si farà sentire maggiormente, causa anche l’arrivo di venti di Tramontana che investiranno tutta l’Italia. La situazione peggiore si avrà ancora una volta sull’Adriatico, con piogge, aria molto fredda, grandinate e nevicate fino a bassa quota, in particolare in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e i settori settentrionali della Sicilia. Il tutto accompagnato da un brusco calo delle temperature, con la quota neve che scenderà fino a 4/600 metri. Sul resto del paese il clima sarà sereno ma comunque più freddo rispetto a questi giorni. Le temperature saranno infatti più in linea con le medie del periodo, con valori sotto lo zero soprattutto al nord e nelle zone interne del centro.

