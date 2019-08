Previsioni meteo Ferragosto 2019/ Sole e caldo sull’Italia ma non mancano i temporali

Il Ferragosto 2019, la festa dell’estate per eccellenza, sta per arrivare, ma cosa annunciano le previsioni meteo per la giornata di giovedì 15 agosto? Sono numerosi gli italiani che in questa giornata scalpitano per sapere se potranno concedersi ancora un po’ di meritato relax tra spiaggia e montagna o se invece il giorno festivo di agosto rischia di poter essere rovinato da qualche improvviso temporale che potrebbe tuttavia portare ad un po’ di atteso refrigerio. Certamente da domani assisteremo ad alcune novità dal punto di vista meteorologico poichè, sebbene continuerà a fare caldo e sole su gran parte dell’Italia, il clima sarà comunque gradevole grazie al ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre. A riferirlo sono gli esperti de IlMeteo.it che hanno avanzato delle previsioni molto più accurate. A farla da padrona sarà il più fresco vento di Maestrale originario del Nord Europa. Non mancherà però qualche accenno di instabilità, con nuvole che si faranno vedere su gran parte dei settori settentrionali, ma anche al Sud su Calabria e Sicilia tirrenica. Nel pomeriggio poi, non è del tutto escluso qualche temporale o locale acquazzone su Alpi lombarde, Bellunese, Appennino emiliano, Catanese e rilievi calabri.

PREVISIONI METEO FERRAGOSTO 2019: CALO TEMPERATURE

Nel resto d’Italia continua a splendere il sole nel giorno di Ferragosto 2019. Previsioni meteo, dunque, dalla parte dei vacanzieri che potranno godere, soprattutto al mattino, di cielo sereno su Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Campania e Puglia. La vera novità avrà a che vedere con l’abbassamento sostanziale delle temperature, con valori che subiranno un crollo in tutto il Paese, fino a 12 gradi al Nord, 10 gradi al centro e 7 gradi al Sud. Le massime, infatti, non saranno superiori a 30/33 gradi, con punte di 34 gradi solo in Sicilia. Dopo Ferragosto, in concomitanza con la fine delle vacanze estive per molti italiani, si ritornerà al grande caldo asfissiante, accompagnato da afa, che ci ha tenuto compagnia fino ad oggi. Già dal pomeriggio di domani, ad esempio, a Milano le temperature inizieranno gradualmente a salire. La pressione tornerà così ad aumentare in tutto il Paese. Una nuova ondata di caldo bollente, con temperature anche oltre i 38 gradi potrebbe arrivare ancora una volta dall’Africa rendendo il finale di agosto rovente, in particolare nelle giornate tra il 17 e il 22.

