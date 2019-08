Previsioni meteo Ferragosto/ 15 agosto 2019: maltempo al Nord, caldo si smorzerà

Previsioni meteo Ferragosto, che tempo farà giovedì 15 agosto 2019? Questa la domanda che tantissimi italiani si stanno ponendo in queste ore, con la festività di origine antichissima che può essere tradotta con ferie, relax e gite. Sagre, eventi oppure semplici grigliate: il programma di molte persone consta di attività all’aperto e, come sempre accade in questi casi, c’è l’incognita meteo. Nonostante alcuni episodi di maltempo che hanno causato ingenti danni – basti pensare all’uragano di Bolzano o alla frana di Casargo – l’estate si è contraddistinta per il caldo intenso e andiamo ora a conoscere le previsione degli esperti. Partiamo dalle mete più gettonate tra i vacanzieri, ovvero le regioni ioniche: Meteo.it spiega che nelle giornate di Ferragosto caldo e afa si smorzeranno con temperature massime comprese tra 26° e 32-33°. Una temperatura contenuta che sarà accompagnato da una giornata prevalentemente soleggiata.

PREVISIONI METEO FERRAGOSTO, CHE TEMPO FARA’ IL 15 AGOSTO

Nuvole con qualche isolato rovescio o breve temporale interesseranno l’Appenino settentrionale e meridionale, così come il settore alpino: Meteo.it evidenzia che le precipitazioni potrebbero riguardare in particolare il settore orientale tra pomeriggio e prima serata. Per quanto concerne le Isole e la zona tra la Puglia e l’alto Ionio, i venti di Maestrale porteranno una giornata ventilata. Discorso totalmente diverso per il Nord: sarà un Ferragosto di grandine e temporali per le regioni del Settentrione. La Presse sottolinea infatti che la colonnina di mercurio si abbasserà in maniera netta rispetto agli ultimi giorni, mentre in montagna non è da escludere la presenza della neve. Bel tempo con qualche velatura invece per le pianure del Centro-Sud, anche se non è possibile escludere qualche rovescio sparso: prevalentemente però dovrebbe dominare il bel tempo. Se oggi e domani i venti bollenti in arrivo dal Sahara ci regaleranno i picchi maggiori di caldo, l’ondata rovente ha le ore contate…

