Previsioni meteo: freddo polare e neve?/ Possibili cambiamenti drastici a febbraio

Il meteo potrebbe subire uno stravolgimento nei prossimi giorni, con l’arrivo di un’ondata di aria gelida che potrebbe far precipitare, finalmente diranno alcuni, il nostro paese nell’inverno. Del resto fino ad oggi si è registrato un gennaio assolutamente mite, e anche in questi giorni, detti quelli “della merla” e tipicamente i più freddi dell’intera stagione invernale, non c’è nessuno che “batte i denti”. Ma come detto sopra, questa lunga tregua potrebbe avere i giorni contati, visto che, stando agli esperti de IlMeteo.it, per il mese di febbraio ormai alle porte, potrebbe giungere sulla nostra penisola la neve anche a bassa quota. La svolta gelata potrebbe verificarsi in particolare fra il 6 e il 7 febbraio prossimi, in base agli ultimi modelli elaborati. Tutta colpa di uno spostamento verso nord dell’alta pressione, che andrà a posizionarsi fra Gran Bretagna e Islanda, e che potrebbe appunto favorire l’ingresso di aria proveniente dal circolo polare artico.

PREVISIONI METEO, FREDDO E NEVE? L’INVERNO POTREBBE DAVVERO ARRIVARE…

Difficile comunque stabilire, fanno sapere da IlMeteo.it, con esattezza quanto accadrà, e di conseguenza se si verificheranno delle precipitazioni nevose, ma senza dubbio si potrebbe aprire una fase molto fredda con temperature al di sotto delle medie e con la possibilità di nevicate, anche violente, con vento forte. Per quanto riguarda le regioni più colpite, vale il discorso appena fatto, ma l’Adriatico potrebbe essere fra le zone maggiormente interessate da questa ondata di maltempo. In generale su tutta Italia potrebbe arrivare un freddo polare che causerà temperature ben al di sotto dello zero durante la notte e alle prime ore del mattino per un cambiamento decisamente repentino, visto che fino ad oggi la colonnina di mercurio si è mantenuta su valori sempre piuttosto miti. Non ci resta che attendere le prossime ore per avere maggiori certezze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA