Previsioni meteo, maltempo al Nord/ Allerta arancione in 3 regioni per temporali

La settimana non si è aperta nel migliore dei modi in diverse zone d’Italia dove anche per oggi, lunedì 15 luglio, si prevede un’allerta maltempo non indifferente. Le condizioni meteo sono ancora caratterizzate da una perturbazione che da giorni ha archiviato il calco estivo per fare spazio a nubifragi e temperature crollate e picco. Tutta colpa di un vortice di bassa pressione sull’alto Tirreno che, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, sta condizionando le condizioni meteorologiche di molte zone del Nord anche se nel corso della giornata potrebbe estendersi nel resto d’Italia. Secondo le previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse in differenti regioni italiane, prevedendo per la giornata odierna un’allerta arancione in tre di esse e un’allerta gialla in ben tredici regioni. Alla luce delle previsioni meteo, dunque, sono previste criticità idrogeologiche e idrauliche anche importanti. Per questo lunedì, nello specifico, è stata segnalata un’allerta arancione in Liguria, gran parte della Lombardia e sul settore costiero e isole della Toscana. Qui potrebbero scatenarsi intensi temporali, con nubifragi e grandine per via del passaggio di masse di aria fredda provenienti dal Nord Europa. Ovviamente tutto ciò porterà ad un ulteriore abbassamento delle temperature con il termometro che, in merito alle massime, non andrà oltre i 28 gradi.

METEO, NUOVA ALLERTA MALTEMPO: ALLERTA GIALLA IN 13 REGIONI

L’allerta maltempo dalle 7 alle 21 di oggi, lunedì 15 luglio, coinvolgerà anche la Toscana dove sono attesi forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago e a carattere sparso lungo la costa centrale e meridionale per poi estendersi nel corso della mattinata anche alle zone più interne. Un graduale miglioramento è previsto solo in serata con precipitazioni che lentamente andranno ad attenuarsi. In mattinata vento moderato di scirocco con possibili raffiche di vento fino a 70 km/h in Arcipelago. Per la giornata di oggi valutata anche una allerta gialla sull’area meridionale della Valle d’Aosta, in Piemonte, sul resto della Lombardia e della Toscana, in Emilia-Romagna, gran parte dell’Umbria, nel Lazio, in Abruzzo, in Molise, ma anche sul settore occidentale della Basilicata, sull’area estrema della Calabria, sulla Puglia Garganica e su buona parte della Sicilia. L’instabilità tenderà ad estendersi nel corso della notte verso le regioni del Sud.

