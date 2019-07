Previsioni meteo/ Caldo africano arrivederci: aria fresca dal nord e temporali

Le previsioni meteo delle prossime ore divideranno probabilmente a metà la popolazione italiana: da una parte chi sarà felice, dall’altra chi invece rimarrà deluso. Secondo gli esperti meteo di 3BMeteo e de IlMeteo.it, il caldo africano che ha morso l’Italia praticamente per un mese, lascerà spazio a correnti di aria fresca giunte dal nord, che rimarranno sulla nostra penisola per circa una decina di giorni, almeno fino a dopo la metà del mese in corso. Chi si aspettava quindi un’estate da record con la colonnina di mercurio ancora a lungo sopra i 35 gradi, dovrà ricredersi, visto che sono in arrivo temporali a cominciare dal nord Italia, arrivando fino alle regioni del centro. Forte instabilità prevista fin dalla mattina di oggi, a cominciare dalle Alpi fino alle pianure, temporali previsti soprattutto in Val Padana, leggasi Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia.

PREVISIONI METEO: CALDO AFRICANO ARRIVEDERCI

Le province maggiormente interessate saranno quelle di Torino, Alessandria, Milano, Bergamo, Verona, Vicenza, Padova, Bologna, Modena, Ferrara. Si tratterà di fenomeni con grandine e molto vento, che potrebbero provocare anche i soliti disagi associati ai temporali tipicamente estivi. Al centro questi fenomeni potrebbero verificarsi in particolare nel pomeriggio, soprattutto sulla zona adriatica, ma anche sul tirreno. Infine il sud, dove al mattino sarà soleggiato e ci sarà bel tempo, mentre nel pomeriggio spazio a qualche isolato piovasco o temporale, fra Campania, Molise e Puglia settentrionale. In generale farà ancora molto caldo in meridione, con temperature che riusciranno a toccare anche 40 gradi soprattutto in Sicilia. Instabilità e maltempo che proseguiranno anche nella giornata di domani, in particolare in Piemonte ed Emilia Romagna, ma anche in Romagna, Abruzzo e Marche, fino alla Toscana. Al sud, infine, temporali anche forti in Basilicata, con temperature in leggera diminuzione.

