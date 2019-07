Previsioni meteo weekend/ Nuova ondata di maltempo su Emilia, Marche e Abruzzo

Le previsioni meteo per il weekend non promettono nulla di buono. Secondo quanto raccolto dagli esperti di Fanpage, a partire da questa sera, venerdì 12 luglio, dovrebbe giungere sull’Italia una nuova perturbazione, a causa di aria fresca proveniente dal nord Europa. La tregua del bel tempo di queste ore durerà quindi poco, e fra le regioni più colpite vi saranno ancora una volta quelle adriatiche, già flagellate dal maltempo, in particolare Romagna, Marche e Abruzzo, ad inizio settimana. La nuova perturbazione giungerà dalla Russia, e farà sentire i suoi effetti in particolare nella giornata di domani, sabato 13, nonché in quella di domenica, 14 luglio. Per quanto riguarda le previsioni odierne, il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche piovasco sull’Appennino centro-settentrionale e sulle Alpi centro-orientali, con possibili sconfinamenti al centro lungo le coste adriatiche. Le temperature dovrebbero rimanere pressoché stabili rispetto ai giorni scorsi se non in leggero aumento.

PREVISIONI METEO WEEKEND: NUOVA ONDATA DI MALTEMPO

Come detto sopra, per sabato si dovrebbe invece registrare un deciso peggioramento della situazione sin dal mattino presto, con le prime piogge che interessarano il Friuli Venezia Giulia nonché il Veneto. Con il passare delle ore le nubi e il maltempo andranno ad offuscare anche i cieli dell’Emilia Romagna, scendendo sulle Marche, l’Abruzzo e arrivando fino al Molise. Non sono da escludere, stando a quanto riferiscono i colleghi di Fanpage, nuovi violenti temporali come quanto accaduto negli scorsi giorni, con trombe d’aria e grandinate devastanti che hanno creato non pochi disagi ai turisti e ai lavoratori. Al termine della giornata, fra la sera di sabato 13 e la notte di domenica 14, il maltempo potrebbe raggiungere anche l’estremo sud della nostra penisola, quindi Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda il versante tirrenico, non sono da escludere temporali su Toscana, Umbria e Lazio, anche se dovrebbe trattarsi di fenomeni non particolarmente significativi. Splenderà invece il solo sul resto d’Italia, ed in particolare al nord-ovest, su Sardegna, Sicilia e Calabria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA