Previsioni meteo Natale e Santo Stefano/ Clima mite e temperature in aumento

Previsioni meteo Natale e Santo Stefano

Durante le festività natalizie, l’Italia sarà interessata da bel tempo e temperature miti. Le previsioni meteo per Natale e Santo Stefano parlano infatti di un robusto anticiclone di matrice sub-tropicale che si espande verso il Mediterraneo centrale. Dunque le condizioni meteo in Italia saranno stabili durante le giornate del 25 dicembre e del 26 mentre più incerte le previsioni per i giorni successivi: tra Natale e Capodanno potrebbero infatti peggiorare.

Come spiega l’agenzia Agi, le temperature sono in aumento, al di sopra della media. Tra mercoledì e giovedì è atteso un leggero passaggio instabile che potrebbe portare qualche precipitazioni al centro-nord ma nel weekend di Natale, come precisano le previsioni del Centro Meteo Italiano, nella nostra Penisola ci sarà tempo stabile e un clima mite per il periodo di riferimento. Grazie all’alta pressione, inoltre, ci sarà stabilità almeno fino a Santo Stefano mentre sarà più incerta l’evoluzione a seguire.

Previsioni meteo della giornata

Nella giornata di oggi, le previsioni meteo parlano di tempo stabile sulle regioni del Nord. Ci saranno inoltre nebbie e nubi basse persistenti sulla Pianura Padana e nei settori costieri della Romagna. Presenti maggiori aperture sui rilievi. Non si registra nessuna variazione nelle ore serali. Nel centro anche tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Previsti maggiori addensamenti sui settori adriatici ma senza fenomeni. Non sono previste variazioni in serata. Al sud e sulle isole nubi sparse e schiarite al mattino e nel pomeriggio. In serata tempo asciutto con schiarite e temperature in lieve calo sulla penisola.

Le previsioni meteo per la giornata di domani dicono che al nord, in mattina, è prevista nuvolosità bassa su coste e pianure e deboli piogge sulla Liguria. Nel pomeriggio non ci sono variazioni di rilievo con ancora molte nuvole e piogge sparse sulla Liguria. Al centro, al mattino è previsto tempo stabile con nuvolosità bassa sulle regioni Adriatiche. In serata tempo stabile senza variazioni. Al sud tempo stabile con nubi sparse e in serata condizioni di tempo asciutto con temperature in aumento al nord e in diminuzione al centro-sud.











