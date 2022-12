“Satellite meteo MTG anticiperà le catastrofi”/ Météo France: “Precisione di 1 km”

Il nuovo satellite meteo MTG aiuterà a prevenire le catastrofi naturali. Lo rivelano gli esperti del centro meteorologico spaziale di “Météo France”, i quali hanno sottolineato che il loro equipaggiamento informatico sarà ancor più di alto livello con il satellite Meteosat di terza generazione (MTG), decollato martedì a bordo di un Ariane 5 da Kourou, nella Guyana francese. L’enorme quantità di file informatici che ne deriverà – dai 330 gigabyte di oggi a 50 volte di più – alimenterà i supercomputer Belenos e Taranis, installati a Tolosa, aventi una capacità totale di 21,48 petaflops (milioni di miliardi) di operazioni al secondo.

Come scrive il quotidiano “Le Parisien”, questo significa che, nell’arco di dieci anni, il satellite MTG consentirà di passare da tre giorni di previsioni meteorologiche altamente affidabili a quattro; infatti, l’enorme telecamera installata sui satelliti di terza generazione consente una precisione di un chilometro, rispetto agli attuali tre. Inoltre, le sonde satellitari consentiranno di calcolare, in tre dimensioni, la temperatura e il livello di vapore acqueo e ozono nell’atmosfera, monitorando contestualmente la qualità dell’aria con strumenti di chimica atmosferica a raggi ultravioletti e rilevando i fulmini nelle nuvole.

SATELLITE METEO MTG “AIUTERÀ ANCHE I VIGILI DEL FUOCO DI FRONTE A INCENDI INTENSI”

Lo scienziato Sylvain Le Moal, sottolineando l’importanza del satellite meteo MTG, ha chiarito che si tratta di “una piccola rivoluzione nel nostro campo, perché, mentre siamo in grado di contare i fulmini che cadono al suolo, ad oggi è impossibile farlo per i fulmini in quota. Tuttavia, se si moltiplicano improvvisamente, essi sono un segnale del probabile arrivo di fenomeni molto pericolosi, come la grandine o i tornado. Pensiamo ovviamente alle catastrofi mortali che hanno devastato le valli della Vésubie e della Roya (Alpi Marittime) alla fine del 2020 a seguito della tempesta Alex. Con MTG sarà possibile prevedere gli eventi calamitosi entro 30 minuti”.

Non solo: il satellite meteo MTG rappresenterà anche un’arma efficace contro gli incendi boschivi, a detta di Le Moal. “La precisione delle immagini è tale che è possibile identificare i roghi più intensi – ha asserito –. E, così, potremo guidare meglio i vigili del fuoco sul campo, in modo che possano prioritariamente intervenire in un determinato luogo. Le immagini, molto precise e animate, indicano anche la direzione del fumo. Anche in questo caso, costituirà uno strumento di prevenzione per evacuare un’area che rischia di essere colpita da forti emissioni di gas potenzialmente pericolose, se necessario”.











