Previsioni meteo oggi, 19 luglio 2024/ Picco del caldo, da domenica possibile perturbazione al nord

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 19 luglio 2024, non promettono nulla di buono per coloro che odiano il caldo e che probabilmente sono ancora in città a lavorare e non a godersi le vacanze. Secondo quanto riferito da Meteo.it, infatti, oggi dovrebbe raggiungersi il picco di questa ondata di calore soprannominata Caronte, con l’anticiclone africano che dovrebbe “spingere” ancora di più, superando ampiamente i 30 gradi in numerose località italiane, con annessa una nottata tutt’altro che fresca.

Si terrà infatti anche quest’oggi una classica serata tropicale, con le medie che non scenderanno mai sotto i 20 gradi, facendo passare delle brutte nottate a milioni di italiani che non hanno possibilità di stare al fresco. Ma attenzione perchè il caldo sembrerebbe avere le ore contate, o meglio, i giorni contati, visto che le previsioni meteo di oggi narrano di una situazione che sta lentamente cambiando, e che porterà ad un weekend più fresco, soprattutto durante la giornata di domenica.

PREVISIONI METEO OGGI, 19 LUGLIO 2024: CALDO ANCHE IN MONTAGNA

L’anticiclone africano si posizionerà infatti sulla nostra penisola almeno fino a domani, sabato 20 luglio, con sole, bel tempo, e colonnine di mercurio incandescenti. Nel contempo, spazio ad una sensazione di afa dovuta all’umidità, che accenterà ulteriormente la sensazione di calore. Nelle regioni del centro sud, secondo le previsioni meteo di oggi, si potranno così superare i 40 gradi nelle zone più interne, ma farà caldo anche al nord, dove si toccheranno valori massimi di 36-37 gradi soprattutto lungo la pianura padana.

Inoltre, al settentrione, si farà sentire maggiormente l’umidità. Non si starà al fresco nemmeno in montagna, zone dove tipicamente la calura non raggiunge mai livelli record, visto che anche sulle Alpi le temperature registreranno valori al di sopra della media, con lo zero termico che supererà abbondantemente i 4.000 metri, rendendo quindi le principali cime della nostra penisola libere dalla neve e dal ghiaccio.

PREVISIONI METEO OGGI, 19 LUGLIO 2024: CHE TEMPO FARÀ NELLE PROSSIME ORE

Come detto sopra, comunque, le previsioni meteo narrano dell’arrivo di aria più fresca da domenica, quando sul nostro Paese dovrebbe giungere una perturbazione dall’oceano Atlantico che interesserà prima di tutto il nord Italia, con possibili cali delle temperature accompagnati da maltempo e temporali. E’ ancora presto comunque per ave5re tutti i dettagli ma in ogni caso i modelli principali prevedono uno scenario diverso dal prossimo 21 luglio.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, le previsioni meteo raccontano di cieli sgomberi da nuvole con qualche possibile rovescio sulle Alpi, con nuvolosità in aumento al nord e sull’Appennino Meridionale, e rovesci isolati e temporali. Nella sera, invece, non sono da escludere piogge lungo le pianure del nord est, ma in ogni caso non porteranno refrigerio, visto che le temperature massime saranno comprese fra i 33 e i 40 gradi.











