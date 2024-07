Meteo, caldo africano e bollino rosso in 7 città, oggi 11 luglio/ Temporali al Nord da venerdì: le previsioni

Anche quella di oggi, giovedì 11 luglio 2024, sarà una giornata di caldo intenso, così come da previsioni meteo di Meteo.it. A riguardo sono sette le città che avranno il bollino rosso, il “logo” che viene assegnato a quelle zone dove il rischio calore è il più elevato in assoluto, e dove si consiglia di non uscire nelle ore centrali del giorno, evitando colpi di sole. Nel dettaglio la protezione civile ha assegnato il bollino rosso a sei città del centro Italia, a cominciare da Roma, quindi Latina, Frosinone e Rieti, poi Campobasso e Perugia, con l’aggiunta di Trieste.

Una situazione che peggiorerà ulteriormente nella giornata di domani, quando in totale le città con il bollino rosso saliranno a 11. Oltre alle sette sopracitate spazio anche a Bologna, Firenze, Pescara e Viterbo. Una situazione di caldo estremo che è causata dall’anticiclone africano che si è decisamente stabilizzato sulla nostra penisola e che ha fatto impennare le temperature sopra i 35 gradi, portando le minime notturne oltre i venti gradi.

METEO, ALLERTA CALDO: PERTURBAZIONE ATLANTICA IN ARRIVO

Il tutto accompagnato da un’alta umidità che ovviamente aumenta ulteriormente la sensazione di calore. Attenzione però, perchè da domani la sensazione di caldo elevato potrebbe diminuire in maniera importante nelle regioni del nord, visto che sono previsti dei temporali a partire dalla giornata di domani, 12 luglio 2024, che diminuiranno in maniera notevole l’afa.

Sarà tutta colpa di una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico, già la quarta di questo mese, che porterà temporali che meteo.it definisce violenti con potenziali criticità, e non sono da escludere forte vento e grandinate. L’instabilità dovrebbe iniziare fin dalle prime ore di domani, soprattutto nel settore a nord del Po, dopo di che, in serata, il fronte temporalesco dovrebbe coinvolgere anche le zone più a ovest del Veneto e quelle più a nord dell’Emilia Romagna, con conseguente calo delle temperature.

METEO, ALLERTA CALDO: IN SICILIA E SARDEGNA PIÙ DI 40 GRADI

Nel resto del Paese, invece, si “boccheggerà”, a cominciare dalle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, dove si potrebbero superare abbondantemente anche i 40 gradi (ricordiamo sempre all’ombra), ma anche al centro il caldo si farà decisamente sentire con punte di 38-39 gradi. Le città più a rischio a riguardo vengono identificate in Bologna e Ferrara, ma anche a Milano oggi la colonnina non dovrebbe scendere sotto i 30 gradi per gran parte della giornata, il tutto accompagnato da un altissimo tasso di umidità.

Difficile trovare la ricetta per poter affrontare tali situazioni, ma i consigli degli esperti sono quelli di evitare se possibili luoghi caldi, a cominciare da passeggiate all’aperto, e chi dovesse avere un’abitazione con una temperatura elevata può aiutarsi spostandosi in un luogo più fresco come ad esempio un centro commerciale ma in questo caso bisogna stare attenti all’uscita dal centro, visto che l’impatto con una temperatura più elevata potrebbe creare una sensazione di “stordimento”, soprattutto negli anziani.

