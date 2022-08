Previsioni meteo oggi 5 agosto/ Picchi di 39 gradi al centro-sud, temporali nel Lazio

Andiamo a scoprire insieme quali sono le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 5 agosto 2022. Prosegue l’avanzata dell’alta pressione africana sulla nostra penisola, che anche se meno “gravosa” rispetto all’ondata di caldo di un paio di settimana fa, sta comunque facendo sentire i suoi effetti da nord a sud. Oggi, secondo le previsioni meteo di Meteo.it, sarà una giornata soleggiata su tutta l’Italia, con la possibilità di qualche rovescio in particolare sulle alpi e sull’arco appenninico. In generale il cielo sarà sereno e le temperature sono date stazionarie se non addirittura in rialzo. Fra oggi e domani si dovrebbe infatti raggiungere il picco massimo di questa nuova ondata di calore, con valori che dovrebbero sfiorare anche i 38-39 gradi, con una media di 33/34 in tutta la penisola.

In ogni caso, spiegano gli esperti, è probabile un cambiamento sensibile nelle prossime ore, con i primi temporali che dovrebbero affacciarsi già nel primo pomeriggio di oggi non soltanto in montagna ma anche nel basso Lazio, in Calabria, in Campania e sui rilievi della Sicilia, mentre il centro nord e il sud continueranno a “cuocere”. A partire da domani, poi, possibili temporali soprattutto al nord, con un sensibile abbassamento delle temperature che, secondo le ultime previsioni meteo, dovrebbe verificarsi dalla giornata di domenica 7 agosto 2022.

PREVISIONI METEO OGGI 5 AGOSTO: ARIA PIU’ FRESCA IN ARRIVO?

“La presenza sull’Atlantico settentrionale dell’anticiclone delle Azzorre potrebbe stimolare la discesa di correnti più fresche dal nord Europa verso il comparto occidentale”, spiegano gli esperti di 3bMeteo, in vista di quanto accadrà poi la prossima settimana. “Nei giorni del Ferragosto 15-16 – aggiungono – le correnti fresche nord atlantiche potrebbero riuscire a scendere di latitudine accompagnandosi ad un intenso fronte temporalesco che entrerebbe nel Mediterraneo andando a convergere con la saccatura orientale ancora presente al Sud. Il Mediterraneo potrebbe diventare luogo di espressione di una depressione locale e insidiosa per l’Italia. In soldoni, pensiamo ai giorni intorno al ferragosto come potenzialmente instabili per gran parte della Penisola”. In ogni caso si tratta solo di un’ipotesi, e bisognerà attendere i prossimi giorni per ulteriori verifiche.

