Anche per la giornata di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, proseguirà il maltempo in alcune regioni d’Italia, di conseguenza la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo. Sul nostro Paese persiste la coda della perturbazione che negli scorsi giorni ha portato piogge e temporali in molte regioni del centro e del sud, a cominciare dall’Emilia Romagna, dove si è verificata senza dubbio la situazione più critica.

La perturbazione sta lentamente lasciando la nostra penisola ma proseguono le condizioni di maltempo, di conseguenza i tecnici della Protezione Civile hanno diramato un nuovo bollettino di allerta meteo anche per oggi. Va precisato che il rischio previsto è solo idraulico e idrogeologico, di conseguenza non quello di temporali, ma alla luce di questi “avvisi” non sono da escludere allagamenti e frane, proprio per via del fatto che i fiumi si sono ingrossati dalle piogge degli scorsi giorni e i terreni sono fortemente pregni d’acqua.

ALLERTA METEO OGGI 11 DICEMBRE 2024: COSA SUCCEDERA’

Dopo tale doverosa premessa vediamo quali sono le tre regioni per cui è stata diramata l’allerta meteo gialla, leggasi Emilia Romagna (rischio idraulico e Idrogeologico), nonchè Basilicata e Campania (solo rischio idrogeologico). Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, che come accennata sopra è stata nuovamente falcidiata dal maltempo, le zone da attenzionare saranno quelle della provincia di Reggio Emilia, Modena e Bologna, oltre alla costa, ma non è stata diramata alcuna ordinanza di chiusura delle scuole, così come per le altre due regioni destinatarie di allerta meteo per oggi, 11 dicembre 2024.

Alla luce di tale situazione, vediamo quali sono le previsioni meteo per le prossime ore, con Meteo.it che conferma appunto l’attenuazione dell’ondata di maltempo, con la coda della perturbazione dell’Immacolata che nel giro di poche ore lascerà spazio ad un clima più sereno in tutte le regioni d’Italia, con la depressione che si sposterà verso la Spagna, permettendo all’Italia di godere del sole, soprattutto sulle regioni del nord.

ALLERTA METEO OGGI 11 DICEMBRE 2024: LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Si tratterà purtroppo solo di una tregua visto che è probabile che già per la giornata di giovedì si verifichi un nuovo peggioramento, che poi si manifesterà decisamente fra venerdì e sabato prossimi. Per la giornata di oggi saranno possibili dei rovesci nelle Marche, lungo le coste, ma anche nelle regioni Lazio e Calabria, sempre lungo la zona costiera. Al nord, invece, tempo sereno, così come sulla regione Toscana, ma anche al sud, su Umbria, Puglia, Basilica, Sardegna, zona ionica della Calabria e la zona centro orientale della Sicilia.

Nuvolosità invece su Piemonte ed Emilia Romagna, ma senza particolari fenomeni. Farà abbastanza freddo al nord, visto che le temperature minime sono in calo, di conseguenza non sono da escludere delle gelate, mentre al sud si starà decisamente meglio tenendo conto che le colonnine potrebbero toccare anche i sedici o i diciassette gradi, così come in Sardegna.