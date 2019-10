Previsioni meteo tifone Giappone/ Raffiche di vento fino a 260 km/h: a rischio GP F1

Previsioni meteo tifone Giappone, scatta l’allarme per il ciclone tropicale Hagibis. Parliamo dell’evento naturale peggiore degli ultimi 60 anni, più devastante di quello che colpì il Paese asiatico nel 1958 e che causò più di 1200 morti. Registrati i primi decessi: secondo quanto riporta l’Agenzia Kyodo, un uomo è stato rinvenuto senza vita nella sua auto ribaltata a Ichitara, prefettura di Chiba. E le previsioni non portano buone notizie: piogge intense e raffiche di vento si abbatteranno nel corso delle prossime ore nelle regioni centrali e orientali del Giappone. Registrato anche un tornado in alcune aree della città: cinque feriti e ingenti danni a case e strutture. E non mancano i disagi per i viaggiatori. Nhk riporta che sono stati cancellati oltre 1600 voli e decine di treni. Dopo l’annullamento della sfida di rugby tra Nuova Zelanda e Italia, a rischio anche il Gran Premio di Formula 1 a Suzuka.

PREVISIONI METEO TIFONE GIAPPONE

Il tifone Hagibis è stato depotenziato a categoria 4 e al momento si trova alle coordinate 28.8N 137.5E, ovvero a circa 600km a sud della costa giapponese. Come riporta 3B Meteo, le raffiche di vento sfiorano i 260 km/h, in grado di sollevare onde alte fino a 14 metri. Attesi nubifragi e piogge torrenziali, con venti forti seppur indeboliti rispetto alle scorse ore. Tornano al Gran Premio di Suzuka, il team organizzativo è al lavoro per mettere in sicurezza tutto il materiale dei padiglioni dei team: rialzati i computer per evitare danni e predisposti generatori di energia per affrontare eventuali blackout. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sullo sviluppo del tifone Hagibis, le autorità giapponesi sono al lavoro per evitare il peggio e mettere in sicurezza la popolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA