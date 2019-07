ALLERTA METEO NAPOLI, DOMANI 10 LUGLIO/ Temporali e raffiche di vento: parchi chiusi

Napoli e Campania: scatta l’allerta meteo della Protezione Civile per via dei violenti temporali che si abbatteranno sulla regione, capoluogo compreso. Il rischio idrogeologico di tipo giallo sarà in vigore a partire dalle ore 10 di domani, mercoledì 10 luglio, fino alle ore 18. Le previsioni meteo effettuate dal Centro Funzionale parlano apertamente di “precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità e si segnalano anche possibili raffiche di vento nei temporali”. L’allerta meteo è valida sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio). Per via di questa allerta meteo i parchi pubblici cittadini resteranno chiusi per tutto il giorno.

ALLERTA METEO NAPOLI, DOMANI 10 LUGLIO

Una decisione volta a limitare al massimo i rischi per la popolazione quella di chiudere i parchi cittadini vista l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Il senso di questo provvedimento assume ancora più valore se si pensa che già nella giornata di oggi, martedì 9 luglio, a causa del vento forte, è stato chiuso temporaneamente il parco Virgiliano. L’accesso è stato consentito ai soli atleti impegnati per le Universiadi 2019, invitandoli a loro volta ad “una particolare prudenza” in ragione delle condizioni meteo avverse. Tra le raccomandazioni della Sala operativa regionale, come riportato da Napoli Today, quella rivolta agli enti competenti affinché pongano in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idrogeologico che per le possibili conseguenze delle raffiche di vento, anche in linea con i piani comunali di protezione civile.

