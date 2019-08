PREVISIONI METEO WEEKEND/ Sabato e domenica 3-4 agosto: sole quasi ovunque…

Cosa dicono le previsioni meteo per il primo weekend di agosto? Una domanda che si pongono soprattutto i milioni di italiani in viaggio in queste ore sulle autostrade italiane in un fine settimana che per molti consiste nell’esodo per le vacanze. Iniziamo allora dalla giornata di oggi, sabato 3 agosto 2019, dove i dati meteo in possesso dell’Aeronautica Militare ci descrivono una giornata perlopiù soleggiata praticamente in tutta Italia. Al Nord si prevede tempo sereno o poco nuvoloso con nubi in formazione, dalla tarda mattinata, sull’appennino ligure ed emiliano e sui rilievi alpini orientali. In particolare è su questi ultimi che nel pomeriggio potrebbero verificarsi locali rovesci o temporali, ma in serata tornerà nuovamente il sereno su tutte le regioni. Centro Italia dove il sole regnerà indisturbato, fatta eccezione per alcuni addensamenti al mattino su Marche e Abruzzo e qualche nube in sviluppo nel pomeriggio ridosso dei rilievi appenninici dove, limitatamente a quelli del versante adriatico, potranno verificarsi isolati rovesci o temporali. Per quanto riguarda il Sud Italia, qualche debole pioggia potrebbe verificarsi nel pomeriggio-sera sulla Calabria tirrenica. Rischio di rovesci isolati su Molise, Puglia centro-settentrionale e lungo la dorsale appenninica.

PREVISIONI METEO WEEKEND

Concentriamoci adesso sulla giornata di domani, domenica 4 agosto 2019, quando il quadro meteorologico dovrebbe rispecchiare per grandi tratti quello odierno. Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare ci dicono che al Nord avremo bel tempo ma con sviluppo cumuliforme a ridosso dei rilievi durante le ore più calde con associati locali rovesci e qualche temporale su quelli veneti e sull’Appennino emiliano. Per il Centro prevalenza di cielo sereno a parte temporanei addensamenti nuvolosi sulle aree appenniniche tra tarda mattinata e primo pomeriggio con possibili deboli occasionali piovaschi sui rilievi toscani e laziali. Nel Meridione occhi puntati come oggi sulla costa tirrenica della Calabria per la presenza di nubi basse. Possibile qualche locale temporale sulle aree più interne nel pomeriggio, per il resto cielo sereno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA