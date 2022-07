Pride Milano 2022, percorso e strade chiuse/ Deviazione mezzi: 18 linee coinvolte

Il Pride Milano 2022 va in scena oggi, sabato 2 luglio, a partire dalle 14.00: il percorso della parata sarà dalla Stazione Centrale all’Arco della Pace e ci saranno diverse strade chiuse al traffico per l’occasione. Dopo due anni di pandemia, infatti, in molti non vedono l’ora di scendere in piazza per sostenere la causa, il cui slogan quest’anno è “Diritti senza conflitti” per dare anche un messaggio di pace. È inevitabile che ci saranno dunque dei disagi nella circolazione.

Il percorso completo della parata, come riportato da MilanoToday, sarà questo: via Pisani, piazza Repubblica, viale della Liberazione, via Melchiorre Gioia, bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, viale Crispi, bastioni di Porta Volta, piazza Lega Lombarda, viale Elvezia, viale Douhet, viale Byron, via Melzi d’Eril, corso Sempione. Le strade in questione saranno dunque bloccate. Il tutto fino a sera quando, all’Arco della Pace, è previsto il grande evento finale con musica e interventi dal palco.

PRIDE MILANO 2022, PERCORSO E STRADE CHIUSE: ATM ANNUNCIA I CAMBIAMENTI SUI MEZZI PUBBLICI

Atm, in vista del Pride Milano 2022 e conseguentemente alle strade chiuse sul percorso dalla Stazione Centrale all’Arco della Pace, ha annunciato dei cambiamenti nelle tratte dei mezzi pubblici. In particolare, è stato fatto sapere tramite una nota, che “dalle 14 alle 18, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, alcune nostre linee potrebbero cambiare il servizio, con deviazioni o interruzioni temporanee per permettere il passaggio del corteo”.

Le linee interessate sono ben 18: Tram 1 (Fa servizio tra Roserio e Cordusio. Non raggiunge il capolinea di Greco); Tram 2 (Nelle due direzioni devia tra corso Colombo/piazzale Cantore e via Farini/Ferrari); Tram 4 (Fa servizio tra Niguarda e via Farini/Ferrari. Non raggiunge il capolinea di Cairoli); Tram 5 (Fa servizio su due tratte: Ospedale Maggiore Niguarda – piazza 4 Novembre e Ortica – viale Tunisia); Tram 9 (Fa servizio tra piazza 5 Giornate e viale Piave/via Bixio. Non raggiunge il capolinea Stazione Centrale); Tram 10 (Fa servizio tra 24 Maggio e Monumentale M5. Non raggiunge il capolinea Lunigiana); Tram 12 (Fa servizio su due tratte: viale Molise – via Orefici e Roserio – Cenisio M5); Tram 14 (Fa servizio su due tratte: Lorenteggio – via Orefici e Cimitero Maggiore – Cenisio M5); Tram 33 (Fa servizio tra Rimembranze di Lambrate e viale Tunisia. Non raggiunge il capolinea piazzale Lagosta); Bus 43 (Nelle due direzioni devia tra via Gioia/Galvani e viale Elvezia); Bus 57 (Fa servizio tra Quarto Oggiaro e via Canonica/via Sarpi. Non raggiunge il capolinea di Cairoli); Bus 60 (Nelle due direzioni devia tra Lima e via Gioia/Galvani); Bus 81 (Nelle due direzioni devia tra Lima e via Gioia/Lunigiana); Bus 94 (Fa servizio tra Cadorna e Turati M3. Non raggiunge il capolinea Porta Volta).

