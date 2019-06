Pride Month, giugno mese dei Gay Pride/ Curiosità ed eventi in programma

Pride Month, giugno è il mese dei gay pride: comunità LGBT pronte a manifestare in tutta Italia e in tutto il mondo nel mese della Libertà. In programma eventi e cortei con protagoniste le bandiere arcobaleno, simbolo della fierezza gay e della parata d’orgoglio, che coinvolgono anche le coppie bisessuali e i trans gender. E non si tratta di un mese a caso: l’origine della scelta del mese di giugno è legata ai moti di Stonewall, i violenti scontri tra gruppi omosessuali e la polizia nel giugno del 1969 a New York. Il primo degli scontri venne registrato il 27 giugno, con le autorità che irruppero nel Stonewall Inn, bar gay sito in Christopher Street nel Greenwich Village, quartiere del distretto di Manhattan. Scontri violenti, andati avanti fino al 29 giugno 1969, che hanno spinto la comunità LGBT a scegliere giugno come simbolo della nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo. Il simbolo dei moti di Stonewall è la donna transessuale Sylvia Rivera, la prima a cominciare la protesta gettando una bottiglia contro un poliziotto.

PRIDE MONTH, GIUGNO IL MESE DEI GAY PRIDE

In Italia è tutto pronto per accogliere le manifestazioni della comunità LGBT, che ha esultato in massa per l’elezione di Gianmarco Negri come nuovo primo cittadino di Tromello, si tratta infatti del primo sindaco trasngender della storia d’Italia. E quali sono i gay pride in programma? We Are Gayly Planet riporta l’elenco dell’Onda Pride 2019: oggi 1 giugno appuntamenti a Padova, Salerno, Alessandria, Perugia e Modena. Sabato 8 giugno pride a Roma, Pavia, Trieste, Messina ed Ancona. Tra 15 giorni, il 15 giugno 2019, manifestazioni ad Avellino, Brescia, Vicenza, Varese, Torino, Genova. Il 22 giugno si terrà il Mediterranean Pride Napoli e segnaliamo anche gli eventi a Siracusa, Bologna e Frosinone. Infine, il 29 giugno 2019, cortei a Milano, Catania, Bari e Treviso.

