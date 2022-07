Priestess, chi è e cosa significa il suo nome?/ “Faccio da interlocutrice tra dio (la musica) e l’uomo”

Priestess al Tim Summer Hits con Lame d’argento

Priestess sul palcoscenico dei Tim Summer Hits 2022 con il singolo “Lame d’argento” . La cantante indie/hip hop è tornata con un nuovo brano che segue il fil-rouge del progetto precedente. Una canzone in cui racconta la storia di due persone che non hanno paura di tuffarsi in una relazione, anche se mille sono motivi che li spingerebbero a non provarci. Classe 1996, la giovane cantante è nata in Puglia, ma nel 2017 debutta nel mondo della musica dopo aver siglato un contratto discografico con Tanta Roba Label, etichetta indipendente leader nella scena rap italiana. Dopo aver collaborato nel disco “Doppelganger” di MadMan, dove appare nei brani “Devil May Cry” e “Non Esiste”, nel 2017 debutta con il singolo “Maria Antonietta” conquistando una certa popolarità.

Poco dopo pubblica il suo primo EP dal titolo “Torno Domani” che conquista critica e pubblico. L’anno dopo è in due album di successo: il disco “Back Home” di MadMan e “Davide” di Gemitaiz con cui collabora nei brani “Extraterrestri” (MadMan ft. Priestess) e “Alaska” (Gemitaiz ft. Priestess).

Priestess, cosa significa il suo nome?

Nel 2018 Priestess pubblica sul mercato discografico due nuovi singoli: prima tocca al brano “Eva” seguito qualche mese dopo dal singolo “Morgana”. Intervistata da MarieClair, la giovane cantante all’anagrafe Alessandra Prete ha raccontato l’origine del suo nome d’arte: “già a scuola mi chiamavano Priest, quindi sacerdotessa perché sai tipo quando vai in chiesa che fai la confessione con il prete, no? E tu parli con il prete perché vuoi parlare con Dio, no? Ecco nel mio caso sono io che parlo, sono io che faccio da interlocutrice tra dio (la musica) e l’uomo (che sono le persone che mi ascoltano)”.

La cantante ha poi sottolineato l’importanza dei social e della rete: “internet è come l’oceano, unisce tutti i continenti. Da musicista è molto importante conoscere altri artisti e internet aiuta proprio in questo, la connessione tra vari generi”.











