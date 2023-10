PRIMA DEL CALCIO DI RIGORE/ La formidabile opera prima di Wim Wenders

Wim Wenders è uno degli ultimi grandi maestri di cinema. Volto di spicco del Nuovo cinema tedesco, si è fatto conoscere in tutto il mondo per gemme come Paris, Texas e Il cielo sopra Berlino. Una carriera ricca di capolavori, con l’esordio risalente al 1972, con Prima del calcio di rigore, ora disponibile in versione restaurata in 4K grazie a Cg Entertainment,

UN BIGLIETTO IN DUE/ La comicità pulita di un film sul cambiamento

SINOSSI – La storia di Josef Bloch, ex portiere di qualche fama che si trova senza lavoro, vaga per Vienna, uccide senza motivo la ragazza con cui passa la notte e da allora comincia a sentirsi accerchiato, spiato, seguito e naturalmente colpevole.

Premio FIPRESCI al Festival di Venezia 1972, Prima del calcio di rigore è tratto dall’omonimo romanzo del 1970 scritto da Peter Handke. Wenders restituisce con estrema fedeltà motivi e dettagli presenti nel romanzo, un’opera di formidabile suspense con richiami alle atmosfere thriller di Hitchcock. Una meditazione sulla follia, ma anche sulla misoginia e sul sogno americano. Brilla il protagonista Arthur Brauss, affiancato da Kai Fischer, Erika Pluhar, Libgart Schwarz, Marie Bardischewski.

Per soldi o per amore, Rete 4/ Movimentata e farsesca commedia con Kirk Douglas, oggi, giovedì 5 ottobre 2023

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Kong: Skull Island, Italia 1/ Effetti speciali da Oscar, di Jordan Vogt-Roberts, oggi, giovedì 5 ottobre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA