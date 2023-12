PRIMA DELLA SCALA 2023, DON CARLO/ Diretta streaming, Teatro alla Scala di Milano: l’incontro con Elisabetta

Prima della scala 2023, diretta e commento live “Don Carlo” di Giuseppe Verdi dal Teatro della Scala

In diretta su Raiuno il Don Carlo di Giuseppe Verdi, opera appassionante e dalle mille emozioni divisa in quattro atti. Il primo atto è praticamente giunto al termine, con l’introduzione dei personaggi principali, colloqui intensi ed emozionanti. Ci siamo lasciati con il ritorno del marchese di Posa, che annuncia una ribellione in corso contro l’oppressione della corona spagnola.

Carlo è felice di vederlo e condivide con l’amico il suo amore per Elisabetta. Dopo un confronto, Carlo e Rodrigo si giurano reciproca amicizia, mentre il re e la regina attraversano il chiostro per entrare nel convento (Duetto: “Dio,che nell’alma infondere”). Siamo ora nell’intervallo del Don Carlo, con il primo atto che ci ha accompagnato in un viaggio che abbraccia atmosfere potenti e avvolgenti, intrighi, intrecci politici e religiosi. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Inizia il primo atto del Don Carlo

Il Don Carlo di Giuseppe Verdi regala grandi emozioni alla Prima della Scala 2023. Siamo nel primo atto di “Don Carlo”, l’opera di Giuseppe Verdi. La scena si apre con un frate che prega vicino alla tomba di Carlo V. Nel frattempo, Don Carlo, principe di Spagna, ricorda il momento in cui ha incontrato per la prima volta Elisabetta di Valois, la donna di cui è innamorato. Il problema è che ora Elisabetta è la moglie di suo padre, il re Filippo II, e regina di Spagna. Carlo canta un’aria in cui esprime i suoi sentimenti (Aria: “Io la vidi e il suo sorriso”).

Poi compare Rodrigo, il marchese di Posa, che torna dalle Fiandre e annuncia una ribellione in corso in quella regione contro l’oppressione della corona spagnola. Carlo si rallegra di vederlo e condivide con l’amico il suo amore per Elisabetta. Rodrigo, pronto ad aiutare Carlo, gli consiglia di dimenticare i suoi problemi d’amore e di unirsi a lui nelle Fiandre per contribuire a porre fine alle persecuzioni religiose. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Prima della Scala 2023, applausi a Liliana Segre

La Prima della Scala è sempre una grande emozione. Questa sera, giovedì 7 dicembre, il Don Carlo di Giuseppe Verdi segna l’inizio della stagione teatrale, una vera e propria tradizione della cultura italiana che celebra la bellezza dell’arte e che attraversa secoli di storia. Anche attraverso le immagini mostrate in diretta su Raiuno si percepisce la magia che si respira al Teatro alla Scala di Milano.

Prima dell’inizio dello spettacolo, è partito un caloroso applauso alla senatrice a vita Liliana Segre, che come segnalavamo è presente in sala ed è una grande appassionata di opera. “Sono una abbonata della Scala, sono partita dal loggione e questo è un bel punto da ricordare”, ha dichiarato la Segre poco prima dell’inizio dell’opera. Si scorgono inoltre tante ospiti in rosso per le vittime dei femminicidi. Ora spazio ai protagonisti del Don Carlo per la Prima della Scala 2023… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Attivista ucraina protesta contro Anna Netrebko

Grandi emozioni al Teatro alla Scala di Milano per la Prima della Scala 2023. Da alcuni minuti è cominciato lo spettacolo, in diretta su Raiuno e in streaming su Raiplay, con il primo atto che delinea quella che si può considerare l’opera più monumentale e travagliata di Giuseppe Verdi. Il compositore consegna alla storia intrecci appassionanti, personaggi potenti, contrasti e sfumature taglienti, con una genialità unica.

Si solleva il chiacchiericcio anche sul web, per la Prima della Scala. Su X (ex Twitter) apprendiamo di una protesta da parte di un’attivista ucraina contro la soprano russa Anna Netrebko, che in quest’opera indossa i panni di Elisabetta di Valois. Tra poco, anche lei, sarà tra le protagoniste del Don Carlo con un’interpretazione che si preannuncia magica e senza eguali. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Verso il primo atto del Don Carlo, grandi emozioni nel foyer

Applausi a scena aperta per la senatrice Segre, che fa il suo ingresso alla Scala di Milano quando mancano pochi minuti all’inizio del primo atto. Tanti protagonisti dentro e fuori dal palco: da Luca Salsi a Michele Pertusi nel cast, ma anche tanti volti noti nel foyer, dove si respira l’atmosfera magica della Prima della Scala. Spettacolo, moda, cultura, politica e imprenditoria si fondono in un’unica serata di mondanità assoluta. A pochi minuti dall’inizio dell’opera, su Raiuno va in onda uno speciale anteprima con Milly Carlucci e Bruno Vespa, che raccontano al pubblico il primo atto.

Gli ospiti si susseguono sotto i riflettori, mentre gli specchi del Piermarini riflettono i flash dei fotografi. Quest’anno, l’assenza del presidente Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni fa rumore, entrambi costretti a dare forfait per gli impegni in agenda. La Scala si prepara a alzare il sipario, ma la serata è già intrisa di glamour e prestigio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Prima della Scala 2023, diretta Don Carlo di Giuseppe Verdi del 7 dicembre su Rai Uno: Riccardo Chailly direttore musicale

La stagione del Teatro alla Scala di Milano 2023 si apre con il Don Carlo di Giuseppe Verdi. Un’opera che ha aperto la stagione già otto volte negli scorsi anni e che andrà in onda anche su Rai Uno, in diretta, a partire dalle 17.45. Originariamente in francese e scritta in cinque atti per l’Opéra de Paris, è stata successivamente adattata da Verdi in quattro atti, per una durata di 4 ore, e in italiano. È questa infatti la versione che andrà in scena alla Scala nella serata del 7 dicembre 2023.

La regia è affidata a Lluis Pasqual, mentre il premio Oscar Franca Squarciapino si occupa dei costumi, con le scene curate invece da Daniel Blanco. Riccardo Chailly è il direttore musicale. L’ambientazione è quella della Spagna di Filippo II. Il libretto è tratto dal dramma di Schiller, con alcune differenze dunque rispetto alla realtà storica.

Prima della Scala 2023, il cast del Don Carlo e dove seguire la diretta

Il cast del Don Carlo in scena alla Scala di Milano dal 7 dicembre 2023 fino al 2 gennaio 2024 è composto da grandi stelle del panorama lirico: Michele Pertusi è Filippo II; Francesco Meli è Don Carlo; Anna Netrebko è Elisabetta di Valois; Elina Garanca è la principessa di Eboli; Luca Salsi è Rodrigo, marchese di Posa.

Oltre alla diretta su Rai Uno a partire dalle 17.45, è possibile seguire la prima della Scala di Milano 2023 anche su Radio Tre e Raiplay: speciale di Rainews24 alle 17.30.Come svela il comunicato Rai: “Dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. Un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video.”

Chi sono i conduttori della Prima della Scala 2023?

La Prima della Scala va in diretta anche in 15 sale cinematografiche in Italia e all’estero, come in Spagna, Nuova Zelanda, America Latina e Australia, in differita nei cinema europei. A condurre la parte televisiva prima dell’inizio dell’opera e nei suoi intervalli ci sono Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer.











