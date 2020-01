Prima foto Fedez e Chiara Ferragni/ I retroscena dietro primo appuntamento (Rivelo)

Alan Fiordelmondo è il paparazzo che ha scattato la primissima foto di Fedez e Chiara Ferragni. A Rivelo arriva il racconto dei retroscena dietro lo scatto della coppia più famosa e più social d’Italia. I due furono beccati durante una cena, ma Fiordelmondo ha rivelato a Lorella Boccia che lui sapeva già qualche cosa sul loro incontro, tanto da essere arrivato lì con anticipo, pronto per scegliere l’angolazione migliore e per scattare i momenti più intensi del loro incontro, come il brindisi con i calici di champagne e i loro sguardi innamorati. I Ferragnez sono la coppia più seguita in Italia e nel mondo e, all’epoca, nessuno si sarebbe immaginato di vedere il rapper con l’influencer, soprattutto dopo la famossisima frase inserita da Fedez nella sua canzone “Vorrei ma non posto”.

Chiara Ferragni e Fedez, Fiordelmondo a Rivelo: i retroscena del primo appuntamento

Lorella Boccia ha invitato il paparazzo più popolare del momento per farsi raccontare le storie e gli aneddoti riguardanti i gossip più popolari dietro cui si nasconde la sua mano e il suo obiettivo. Uno tra questi è il primo appuntamento tra Chiara Ferragni e Fedez, che risale al 14 Settembre 2016 quando i due piccioncini si incontrarono a Palazzo Parigi a Milano per cenare insieme. Fiordelmondo ricorda così quel momento: “Sì, sapevo di un presunto incontro che si sarebbe dovuto svolgere in un hotel di Milano. Vedo arrivare Fedez, Chiara… prendono posto ad un tavolo nel giardino… decido anche io di fermarmi a cena lì… in un tavolo poco distante… e tra una portata e l’altra si scattava”. “Loro non se ne sono accorti?”, chiede Lorella. “Mai… In quel caso non ho scattato con una macchina fotografica”. Ecco uno degli scatti:





