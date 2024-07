Il cantante ha una nuova fidanzata? Spunta una misteriosa mora

Neanche il tempo di ufficializzare la sua storia con Garance Authiè che il rapper sembra essersi lasciato andare a nuove e piacevoli conoscenze, Fedez infatti potrebbe avere una nuova fidanzata dopo la recente frequentazione con la modella francese, con la quale è stato avvistato per la prima volta al GP di Monaco di Formula Uno lo scorso mese di maggio, di recente invece l’ex marito di Chiara Ferragni è stato beccato con una misteriosa ragazza mora in piscina, apparsa già in diverse occasioni nelle sue stories di Instagram, come stanno davvero le cose per il cantante e papà di Vittoria e Leone?

A innescare ulteriori dubbi ci ha pensato lo stesso Fedez nei giorni scorsi senza però tirare in ballo una nuova fidanzata, ma forse colto dalla nostalgia lasciandosi andare a un gesto non passato inosservato ai fan dei Ferragnez, il portale Webboh ha ricostruito nel dettaglio quanto successo: “Il rapper ha postato un video dal salotto della villa, e qui è comparso un dettaglio davvero incredibile, sulla mensola posta davanti alla televisione, spuntano due cornici, una che ritrae Leone e Vittoria e l’altra che vede protagonisti i Ferragnez”.

Fedez e la vacanza con Garance Authiè: dopo cosa è accaduto?

Qualche settimana fa il musicista milanese ha deciso di concedersi una prima vacanza con la super modella, portata in Puglia nei giorni in cui Fedez si ritrovava a girare le puntate di Battiti Live, che questa sera tornerà su Canale Cinque con una nuova puntata e il rapper sarà proprio tra i protagonisti di oggi lunedì 22 luglio.

Dopo la piccola tappa pugliese il cantante sembra aver diviso la strada con Garance Authiè, rimasta comunque nel gruppo di Federico, che dopo il divorzio con Chiara Ferragni sta ormai facendo affidamento su un nuovo gruppo di amici in attesa di capire meglio chi sia la fidanzata di Fedez, con i fan che continuano a sognare un ritorno con l’influencer che al momento appare cosa molto complessa.