Fedez e la foto con Chiara Ferragni a casa/ Il dettaglio in un video scatena il web: cos’è successo

Fedez e Chiara Ferragni, un dettaglio nella casa del rapper scatena il web

Fedez e Chiara Ferragni ancora insieme? Sì, ma solo in una foto. Proprio una foto è infatti l’oggetto che ha scatenato decide di commenti da parte dei fan del rapper sotto un video da lui postato su TikTok. Sul noto social, Fedez ha pubblicato nelle ultime ore un video che lo vede sul divano insieme ai figli Leone e Vittoria intento a scegliere un contenuto da vedere su una piattaforma streaming.

Fino a qui nulla di strano, se non fosse che i fan più attenti hanno notato la presenza di alcune cornici con delle foto. Una di queste ha sollevato dubbi e discussioni, come fa notare Webboh, che scrive: “il rapper ha postato un video dal salotto della vitta, e qui è comparso un dettaglio davvero incredibile. Sulla mensola posta davanti alla televisione, spuntano due cornici. Una che ritrae Leone e Vittoria e l’altra che vede protagonisti i Ferragnez.”

Fedez e la foto con l’ex moglie Chiara Ferragni: ecco il possibile motivo del gesto

Nella sua nuova casa, Fedez avrebbe dunque conservato e messo su un comodino in bella mostra una foto che lo vede insieme all’ex moglie Chiara Ferragni. Una ‘presenza’ che ha destato stupore in molti fan, che si sono chiesti il perché di questa foto ora che sono separati, e che altri hanno invece interpretato come un gesto nei confronti dei figli. Fedez, secondo qualcuno, avrebbe voluto non cancellare del tutto la presenza della sua ex moglie e mamma di Leone e Vittoria ai loro occhi. Certo, di supposizioni non ne sono mancate e, sicuramente, questo dettaglio farà discutere ancora per un bel po’.











