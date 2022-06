PRIMA L’ITALIA-LEGA, ELETTI MESSINA 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze e…

Le elezioni comunali 2022 a Messina stanno per incoronare il candidato sindaco Federico Basile, anche se manca ancora l’ufficialità della notizia. Le percentuali, tuttavia, non mentono e ormai il quadro appare definito. Ma quali sono stati i risultati per i candidati della lista Prima l’Italia-Lega alle comunali? Presto per sbilanciarsi, in quanto al momento, nonostante siano state scrutinate 172 sezioni su 253, per ciò che concerne le preferenze si dispone dei dati appena di 23 sezioni. Il primo “parziale”, però, riferisce che fin qui Prima l’Italia-Lega ha ottenuto 3.214 preferenze, attestandosi al 5,27% dei voti e ritagliandosi il ruolo di terzo partito di Messina, alle spalle di Fratelli d’Italia (8,62%) e del Pd (7,21%), precedendo di un soffio sul terzo gradino del podio Forza Italia (5,1%).

M5S, lista eletti Messina 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

Per ora (ma, ribadiamo, i dati sono in fase di aggiornamento) i candidati più votati alle comunali di Messina 2022 per quanto riguarda la lista Prima l’Italia-Lega sono stati Giuseppe Villari (215 preferenze), Amalia Centofanti (117 preferenze) e Mirko Cantello (44). Nelle prossime ore la composizione del Consiglio comunale.

FdI, lista eletti Messina 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

Risultati spoglio Messina – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

PRIMA L’ITALIA-LEGA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI MESSINA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle elezioni comunali Messina 2022, da cui sarà possibile ricavare anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio comunale, vi ricordiamo che Prima l’Italia-Lega ha scelto di sostenere il candidato sindaco Federico Basile.

“Siamo orgogliosi di aver presentato la lista Prima l’Italia a sostegno di Federico Basile Sindaco formata da donne e uomini competenti e perbene – hanno dichiarato in una nota congiunta l’onorevole Nino Germanà, Giacomo Caci, Daniela Bruno, responsabile provinciale e Matteo Francilia, responsabile degli Enti Locali di Prima l’Italia –. È necessario portare avanti quel progetto di virtuosità già avviato a Messina e per questa ragione non possiamo perdere tempo! Con la capacità, l’umiltà e l’equilibrio di Federico Basile per vincere al primo turno nell’interesse di Messina e dei messinesi. Un doveroso ringraziamento all’avvocato Igor Germanà, che da sempre segue la parte tecnica per la presentazione delle nostre liste”. Nella lista di candidati consiglieri figurano ben 32 nomi e, di seguito, vi riportiamo l’elenco completo di coloro che concorrono alla vittoria delle comunali con “Prima l’Italia”: Antonino Germanà, Cinzia Alessandro, Nazareno Augliera, Francesca Bonina, Letteria Brigandì, Carmelo Calabrò, Mirko Cantello, Patrizia Carfì, Amalia Centofanti, Gabriele Cervino, Giovanna Crimi, Natale Cucè, Ivan Cutè, Marco De Salvo, Emilio Fastuca, Carmelo Ferrara, Alessandra Finocchiaro, Rosario Giaimo, Laura Grillo, Gioele La Ferla, Stefano Macrì, Giuseppe Milanese, Noberto Novena, Luigi Pagano, Giovanna Previte, Gaetano Praia, Matteo Rello, Letteria Sciuto, Ornella Spadaro, Gaiamaria Spampinato, Diego Vadalà e Giuseppe Villari.

Lega lista eletti Parma 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA NOI CON SALVINI ELEZIONI MESSINA 2018

Alle precedenti elezioni Comunali a Messina, nella tornata di amministrative 2018, il Centrodestra perse al secondo turno, con il candidato Placido Bramanti che fu superato da Cateno De Luca con una forbice piuttosto ampia (34,72% contro il 65,28% racimolato dal candidato del Centrosinistra).

Il Centrodestra, tuttavia, riuscì a mettere le mani su 12 seggi: di questi, 5 andarono a “Ora Messina”, 4 a “Bramati sindaco” e 3 a Forza Italia. Rimase totalmente a bocca asciutta, invece, la Lega (Noi con Salvini), che non ottenne nemmeno un seggio in Consiglio comunale. Nel Consiglio comunale che ha governato la città di Messina nell’ultimo periodo, non figurava quindi neppure un consigliere di “Noi con Salvini”. Ma Basile è di Centrodestra? Ai microfoni del “Normanno” ha risposto così: “Sono un messinese. Un elettore di Centrodestra, di Centrosinistra, di Centro, ancorché esistano i partiti, deve votare Federico Basile perché è la concretezza delle azioni per una città che ama essere governata da chi ha a cuore il proprio territorio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA