Prima prova maturità 2024: come farla bene?/ L’esperta consiglia gli studenti: “Fondamentale non strafare”

Gli esami di maturità 2024 sono lo spauracchio di tanti, ancora nei sogni – o forse negli incubi – di molte altre persone e, come al solito, gli studenti si troveranno a fare i conti inizialmente con la prima prova, quella di italiano. A disposizione di ogni candidato ci saranno sette tracce, su tre diverse tipologie di elaborato: Gli studenti avranno sei ore per scrivere l’elaborato, che dovrà ovviamente essere corretto dal punto di vista grammaticale e concettuale. Ma quali sono i “segreti” per affrontare nella maniera migliore questa prova di maturità 2024, per raccogliere quanti più punti possibili che andranno ovviamente a sommarsi agli altri per definire il voto con il quale si uscirà dalle superiori?

Il portale Skuola.net ha intervistato Angela Mugione, tutor di italiano tra i più prenotati di Ripetizioni.it: un consiglio per gli studenti da parte dell’esperta è quello di non strafare, ovvero di cercare di comprendere quale traccia sia più affine alle proprie capacità. Infatti, come ogni anno, ci saranno diverse tipologie e anche diversi ambiti: per questo motivo infatti, ogni candidato dovrebbe scegliere ciò che meglio sa fare. Prima dell’esame, gli studenti dovrebbero analizzare quelli degli anni passati per mettersi alla prova e capire cosa sanno fare meglio.

Prima prova esame di maturità 2024: i consigli per svolgerla al meglio

Secondo l’esperta Angela Mugione è fondamentale conoscere anche “i contesti storici e gli ambiti letterari di appartenenza dei vari autori” poiché è importantissimo dimostrare di avere dimestichezza sia con il periodo storico che con la storia della letteratura. “Bisogna avere invece una preparazione il più approfondita possibile delle epoche in cui gli autori sono vissuti, in quanto queste contribuiscono a determinate scelte stilistico-tematiche ben precise” secondo la docente. Per quanto riguarda le varie tipologie di prima prova di maturità 2024, ovviamente i consigli per realizzare a meglio il testo sono differenti. Per quella A, Mugione spiega che è fondamentale la “comprensione, analisi e una buona capacità di scrittura. Si deve leggere attentamente il testo, sempre preferibilmente più volte, e delineare i punti e le caratteristiche principali”.

Per la B, ovvero la produzione di un testo argomentativo, è importante utilizzare un linguaggio specifico e non banale cercando di essere originali. Infine chi svolgerà la tipologia C, quella di attualità, dovrà essere particolarmente ferrato su temi di attualità ed eventi in corso come ad esempio la guerra, l’intelligenza artificiale e così via. Questo tema, che può sembrare il più semplice, in realtà contiene delle insidie. Secondo l’esperta “per affrontare queste tracce è necessaria la costante informazione, la quale può avvenire seguendo quotidianamente i tg o mediante la lettura dei giornali“. Un altro consiglio che arriva proprio dalla docente per gestire al meglio la prima prova di maturità 2024 è quello di costruire una scaletta mentale in modo da organizzare le idee e di gestire bene il tempo. Infine, svolgere la brutta copia è importante per non sbagliare.











