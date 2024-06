Toto-tracce Maturità 2024 Prima Prova/ Autori tema: Manzoni, Calvino, Gozzano: chi esce?

Toto-tracce esame prima prova di maturità 2024: tutto su Alessandro Manzoni?

Mancano ormai pochi giorni all’inizio degli esami di maturità 2024 che terranno incollati al banco migliaia e migliaia di studenti in tutta Italia, e impazza nel web il toto-tracce. Il primo appuntamento è con la prima prova che si terrà il 19 giugno: si tratta ovviamente dell’esame di italiano, uguale per tutti gli studenti in tutta Italia. Gli studenti saranno chiamati a scegliere tra sette tracce: due saranno analisi del testo, tre relative al testo argomentativi mentre due relative a temi d’attualità. Le tracce, come abbiamo detto, saranno le stesse per tutta Italia e per qualsiasi indirizzo di studio: ognuno potrà scegliere quella più affine alle proprie competenze, cercando di mettere nel testo tutto ciò che è stato studiato nel corso dei cinque anni, per dare dimostrazione di tutte le proprie conoscenze.

Gli studenti sono curiosi di sapere quali autori usciranno per l’analisi del testo, che resta la traccia preferita da tanti alunni di quinta superiore. Ovviamente, ancora non lo sappiamo, poiché le tracce ministeriali verranno rese note solamente la mattina stessa dell’esame, con la prova che durerà sei ore: possiamo però fare qualche ipotesi poiché spesso gli esperti del ministero scelgono autori che ricorrono nell’anno in corso per nascita o morte. Ad esempio, nel 2024 ricorrono 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni: sarà proprio il padre dei Promessi Sposi uno degli autori proposti agli studenti chiamati alla prova dell’esame di maturità?

Toto-tracce esame prima prova di maturità 2024: quali autori nella prima prova?

Quali autori usciranno alla prima prova degli esami di maturità 2024? Tra i papabili c’è anche Italo Calvino: nel 2024, infatti, ricorrono cent’anni dalla sua nascita. Cent’anni fa, però, morì anche Franz Kafka: potrebbe essere proprio l’autore nato a Praga nel 1883 quello proposto agli studenti? Secondo più di qualcuno, inoltre, è possibile anche che tra gli autori dell’analisi del testo degli esami per la prima prova di maturità 2024 ci sia Primo Levi, che denunciò gli orrori dei campi di concentramento, che visse in prima persona da deportato. Potrebbe esserci, dunque, uno stralcio del suo “Se questo è un uomo” o di altri testi tra quelli proposti agli alunni?

E ancora il toto-nomi prosegue con Italo Svevo, a 95 anni dalla morte, ma anche Carlo Levi, morto nel 1975. Nel 1908, invece, nacque uno degli esponenti della letteratura italiana del Novecento, Cesare Pavese: è possibile che “La luna e i falò” o “La casa in collina” siano sul foglio che verrà posto sul banco degli studenti il prossimo 19 giugno? Tra i nomi più papabili ci sono poi anche quelli di Guido Gozzano, nato nel 1883, e Gabriel Garcia Marquez, morto dieci anni fa, nel 2014.











