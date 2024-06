Maturità 2024 ultime notizie Esame di Stato/ Come si calcola voto e crediti. Prima Prova, toto-tracce impazza

COME SI CALCOLANO I PUNTEGGI E IL VOTO DELL’ESAME DI MATURITÀ 2024

Solo un pensiero in queste ore può rasserenare gli animi del circa mezzo milione di studenti intenti il 19-20 giugno 2024 ad affrontare gli scritti della Maturità 2024, l’Esame di Stato MIM che incombe ormai a breve: tra una settimana esatta, le prove scritte saranno alle spalle e si potranno concentrare solo sul colloquio orale, l’ultimo vero test prima delle meritate vacanze verso l’età adulta che si avvicina. Noi intanto proseguiamo il nostro ripasso con countdown di avvicinamento, concentrandoci meglio su come si calcolano i punteggi, i crediti e in generale il voto finale dell’Esame di Maturità 2024.

I maturandi sono i primi ovviamente a calcolare tutto fino al millesimo con quanti punti si entra ufficialmente alla Prima Prova di italiano di mercoledì 19 giugno 2024 prossimo, ma è bene sgomberare il campo da ogni dubbio: il voto finale che permette il conseguimento del diploma è calcolato dalla somma dei punteggi nelle prove scritte (Prima Prova-tema d’italiano, Seconda Prova-test per ogni singolo indirizzo di Superiori), dal colloquio orale e dai crediti scolastici accumulati negli ultimi tre anni di scuola. Il voto complessivo si calcola in centesimi ed è composto da massimo 40 punti per i crediti, massimo 20 punti per i tre momenti di prove di Maturità (Prima, Seconda e Orale). Non solo, la commissione (mista) dell’Esame di Stato può assegnare un bonus di 5 punti aggiuntivi massimo per chi può averne diritto (ovvero per chi è ammesso alla Maturità con almeno 30 crediti e chi ha totalizzato almeno 50 punti tra tutte le prove scritte e l’orale) per poter raggiungere la lode oltre ai 100/100. Si passa la Maturità 2024 con almeno 60 punti finali.

Se dunque ora è più chiaro come si calcola e quanto si può prendere nel voto finale di Maturità 2024, ora facciamo il punto rapido sul toto-tracce sempre più “impazzito” nei giorni che si avvicinano alla Prima Prova con le 3 tipologie e le 7 tracce totali in arrivo mercoledì mattina: secondo il tradizionale toto-temi svolto da Skuola.net, sentiti 1500 maturandi di quest’anno, vi è una sorta di “plebiscito” per la coppia in Analisi del testo (Tipologia A) Pirandello-D’Annunzio, mentre le previsioni sui potenziali “sostituti” fanno su Pascoli, Italo Svevo e Ungaretti. Solo un 20% considera possibile il debutto di una donna nell’Analisi del testo per la traccia sulla poesia.

Per anniversari e ricorrenze che potrebbero essere materie delle tracce di Tipologia B e C, il sondaggio con i maturandi mostra alcune certezze granitiche – Matteotti, Lenin e Oppenheimer – mentre si avventura in alcune previsioni che vanno dall’Intelligenza artificiale alla Prima Guerra Mondiale, passando per lo Sbarco in Normandia della IIGM fino al conflitto Israele-Palestina, come ipotesi invece per il tema di attualità. Data in netto calo, al 9%, l’ipotesi di una traccia della Prima Prova di Maturità 2024 legata alla guerra in Ucraina, “superata” addirittura da potenziali temi su violenza di genere (caso Cecchettin) o nuove frontiere digitali-tecnologiche.











